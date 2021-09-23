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    LPG otogaza zam

    EPGİS'ten yapılan resmi açıklamaya göre, LPG'ye bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 15 kuruş zam yapıldı.
    • Haber Merkezi
    • 23.09.2021 - 18:58
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    LPG otogaza zam

    Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, yarından itibaren otogaz fiyatlarına 15 kuruş zam yapılacağını duyurdu.

    LPG'YE 15 KURUŞ ZAM

    EPGİS'ten yapılan resmi açıklamada, "24/09/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG Oto gazda 15 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." denildi.

    LPG otogaza zam #1

     

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