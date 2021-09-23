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LPG otogaza zam
EPGİS'ten yapılan resmi açıklamaya göre, LPG'ye bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 15 kuruş zam yapıldı.
- Haber Merkezi
- 23.09.2021 - 18:58
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, yarından itibaren otogaz fiyatlarına 15 kuruş zam yapılacağını duyurdu.
LPG'YE 15 KURUŞ ZAM
EPGİS'ten yapılan resmi açıklamada, "24/09/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG Oto gazda 15 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." denildi.