LPG'ye 19 kuruş zam geldi

LPG fiyatına bu geceden itibaren olmak üzere ve pompaya yansıyacak şekilde 19 kuruş zam yapıldı.

Akaryakıt fiyatlarına bir zam daha...

Konuya ilişkin açıklama Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) geldi.

19 KURUŞ ZAM DAHA

Sendika, geçtiğimiz hafta yapılan 45 kuruşluk zammın ardınan, otogaz fiyatına bu geceden itibaren olmak üzere ve pompaya yansıyacak şekilde 19 kuruş daha zam yapıldı.

Açıklamada, "Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı. 23/11/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG otogazda 19 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." denildi.,

45 KURUŞTAN SONRA İKİNCİ ZAM

19 Kasım'da da benzine 52 kuruş, motorine 50 kuruş, LPG'ye ise 45 kuruşluk zam yapılmıştı.

3 BÜYÜK ŞEHİRDE ZAMDAN SONRA FİYATLAR

Son zammın ardından LPG'nin litre fiyatı da Ankara'da ortalama 7,40'tan 7,59 liraya, İstanbul'da ortalama 7,35'ten 7,54 liraya ve İzmir'de de 7,23 liradan 7,42 liraya yükseldi.

ZAMDAN SONRA DEPO FARKI

Zamların ardından 3 büyük şehirde 40 litrelik deposu olan bir araç sahibi, Ankara ve İstanbul'da deposunu 7.6, İzmir'de ise 7,8 TL fazla ödeyerek doldurabilecek.