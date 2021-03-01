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    LPG'ye yapılan zam fiyatlara yansımayacak

    LPG otogaz fiyatlarına yapılan 26 kuruşluk zam, yapılan indirimin ardından pompaya yansımayacak.
    • İHA
    • 01.03.2021 - 17:25
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    LPG'ye yapılan zam fiyatlara yansımayacak

    Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) bugünden itibaren geçerli olmak üzere LPG otogaz pompa fiyatlarına 26 kuruş indirim geldiğini açıkladı.

    POMPA FİYATLARI DEĞİŞMEYECEK

    Mevcut uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV’de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacağı belirtildi.


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