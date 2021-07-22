Lübnan, mazot dağıtımının durduralacağını duyurdu

Lübnan Enerji Bakanlığı, mazot stokunun tükenmesi halinde acil durum ve güvenlik güçlerinin ihtiyaçları dışında dağıtımını durduracağını bildirdi.

Lübnan Enerji Bakanlığına bağlı Petrol Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bayram dolayısıyla Trablus ve Zahrani'deki petrol tesislerinin yerel pazara mazot temin ettiğini ifade etti.

Temin edilen yakıt miktarının yaklaşık 14 milyon litre olduğu aktarılan açıklamada, ek ithalat için yeni kredi açılamaması nedeniyle stokların büyük bir kısmının tükendiği kaydedildi.

ACİL DURUMLAR İÇİN BİR MİKTAR MAZOT KORUNACAK

Güvenlik güçlerinin stratejik stokun korunması gerektiği vurgulanan açıklamada, acil ve istisnai durumlar için çok sınırlı bir miktar korunarak, mazot dağıtımının durdurulacağı ifade edildi.

DÖVİZİN SAĞLANAMAMASI MAZOT MİKTARINI SINIRLANDIRIYOR

Mazot, hükümet tarafından sağlanan elektrik sıkıntısını gidermek için küçük jeneratörlerden enerji üretiminde kullanılıyor ancak ithalata tahsis edilen dövizin sağlanamaması ülkedeki mazot miktarını sınırlı hale getirdi.

GÜNLÜK 20 SAATE YAKIN ELEKTRİK KESİNTİSİNE NEDEN OLUYOR

İki ayı aşkın süredir Lübnan'da ithalat için yeterli döviz sağlanamaması nedeniyle hükümet tesislerinden elektrik üretimine tahsis edilen yakıtta ciddi sıkıntı yaşanıyor.

Bu da günlük elektrik kesintilerinin yaklaşık 20 saate çıkmasına neden oluyor.