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    Lübnan, mazot dağıtımının durduralacağını duyurdu

    Lübnan Enerji Bakanlığı, mazot stokunun tükenmesi halinde acil durum ve güvenlik güçlerinin ihtiyaçları dışında dağıtımını durduracağını bildirdi.
    • AA
    • 22.07.2021 - 01:50
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    Lübnan, mazot dağıtımının durduralacağını duyurdu

    Lübnan Enerji Bakanlığına bağlı Petrol Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bayram dolayısıyla Trablus ve Zahrani'deki petrol tesislerinin yerel pazara mazot temin ettiğini ifade etti.

    Temin edilen yakıt miktarının yaklaşık 14 milyon litre olduğu aktarılan açıklamada, ek ithalat için yeni kredi açılamaması nedeniyle stokların büyük bir kısmının tükendiği kaydedildi.

    ACİL DURUMLAR İÇİN BİR MİKTAR MAZOT KORUNACAK

    Güvenlik güçlerinin stratejik stokun korunması gerektiği vurgulanan açıklamada, acil ve istisnai durumlar için çok sınırlı bir miktar korunarak, mazot dağıtımının durdurulacağı ifade edildi.

    Lübnan, mazot dağıtımının durduralacağını duyurdu #1

    DÖVİZİN SAĞLANAMAMASI MAZOT MİKTARINI SINIRLANDIRIYOR

    Mazot, hükümet tarafından sağlanan elektrik sıkıntısını gidermek için küçük jeneratörlerden enerji üretiminde kullanılıyor ancak ithalata tahsis edilen dövizin sağlanamaması ülkedeki mazot miktarını sınırlı hale getirdi.

    Lübnan, mazot dağıtımının durduralacağını duyurdu #2

    GÜNLÜK 20 SAATE YAKIN ELEKTRİK KESİNTİSİNE NEDEN OLUYOR

    İki ayı aşkın süredir Lübnan'da ithalat için yeterli döviz sağlanamaması nedeniyle hükümet tesislerinden elektrik üretimine tahsis edilen yakıtta ciddi sıkıntı yaşanıyor.

    Bu da günlük elektrik kesintilerinin yaklaşık 20 saate çıkmasına neden oluyor.

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