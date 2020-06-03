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- Lufthansa, 2.1 milyar euro zarar etti
Lufthansa, 2.1 milyar euro zarar etti
Almanya merkezli şirket, yeniden yapılandırmaya gideceklerini bildirdi.
- REUTERS
- 03.06.2020 - 10:11
Koronavirüs salgını, Lufthansa Hava Yolları'nı vurdu.
Almanya merkezli şirket, birinci çeyrekte 2.1 milyar euro zarar ettiğini duyurdu.
Lufthansa İcra Kurulu Başkanı Carsten Spohr, "Talepteki çok yavaş iyileşme göz önüne alındığında, şimdi çok kapsamlı yeniden yapılandırma önlemleri almalıyız." dedi.
Spohr, firma olarak iş gücü temsilcileriyle kesintiler konusunda görüşmeler yürüttüklerini söyledi.