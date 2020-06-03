Dolar
6.7188
0.2028%
Euro
7.5406
0.5225%
Altın
1721.45
-0.3577%
Borsa
108949.81
0.7886%
G. Altın
372.278
0.04%
Bitcoin
63873.36
-0.4987%
17ºC
İstanbul
Sağanak yağış 17 C

    Lufthansa, 2.1 milyar euro zarar etti

    Almanya merkezli şirket, yeniden yapılandırmaya gideceklerini bildirdi.
    • REUTERS
    • 03.06.2020 - 10:11
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Lufthansa, 2.1 milyar euro zarar etti

    Koronavirüs salgını, Lufthansa Hava Yolları'nı vurdu.

    Almanya merkezli şirket, birinci çeyrekte 2.1 milyar euro zarar ettiğini duyurdu.

    Lufthansa İcra Kurulu Başkanı Carsten Spohr, "Talepteki çok yavaş iyileşme göz önüne alındığında, şimdi çok kapsamlı yeniden yapılandırma önlemleri almalıyız." dedi.

    Spohr, firma olarak iş gücü temsilcileriyle kesintiler konusunda görüşmeler yürüttüklerini söyledi.

     

    AYRINTILAR GELECEK...

    Görüş Bildir