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    Lütfi Elvan: İş dünyasının görüşlerini alıp, adımlarımızı hızla atacağız

    Lütfi Elvan: İş dünyasının görüşlerini alıp, adımlarımızı hızla atacağız

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomide yeni bir döneme giriş sinyalini vermesinin ardından Hazine ve Maliye Bakanı ile Adalet Bakanı çalışmalara başladı.
    • AA
    • 23.11.2020 - 16:40
    • Güncelleme : 23.11.2020 - 17:02
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ekonomisinin yeni bir döneme girdiğini ve hukuk alanında reform yapılacağını söyledi.

    Türkiye ekonomisinin yeniden büyüme trendine gireceğini ifade eden Erdoğan, yatırımcılar için çalışmaların ivedilikle yapılacağını duyurdu.

    Erdoğan'ın yeni döneme dair yaptığı açıklamaların ardından Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül bir araya geldi.

    "ADIMLARIMIZI HIZLA ATACAĞIZ"

    Görüşmenin içeriğine ilişkin de bilgi veren Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "İş dünyası ve STK’ler ile yapacağımız toplantılar öncesi bir değerlendirme yaptık. Önümüzdeki günlerde iş dünyasının görüşlerini de alıp, adımlarımızı hızla atacağız." değerlendirmesinde bulundu.

    Lütfi Elvan: İş dünyasının görüşlerini alıp, adımlarımızı hızla atacağız #1

    Ekonomi yönetiminde yapılan görev değişikliklerinin ardından piyasalara güven mesajları verildi.

    Merkez Bankası, Naci Ağbal'ın başkanlığında yaptığı ilk toplantıda faiz oranlarını yüzde 15 seviyesine yükseltti.

    Adalet Bakanlığı'nın yapacağı reform ile yatırımcıların güveni yeniden kazanılarak, Türkiye'ye gelecek yeni yatırımların önünün açılması hedefleniyor.

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