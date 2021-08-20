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    Lütfi Elvan: Bu yıl yüzde 8’in üzerinde büyüme bekliyoruz

    Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, “İş Dünyası Buluşması” programında yaptığı konuşmasında 2021'de yüzde 8’in üzerinde büyüme beklendiğini aktardı.
    • AA
    • 20.08.2021 - 11:12
    • Güncelleme : 20.08.2021 - 11:14
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    Lütfi Elvan: Bu yıl yüzde 8’in üzerinde büyüme bekliyoruz

    Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, “İş Dünyası Buluşması” programında Türk ekonomisinin büyümesine vurgu yaparak "Mali disiplinden taviz vermeyeceğiz" dedi.

    (Ayrıntılar geliyor)

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