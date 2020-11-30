Lütfi Elvan: Üçüncü çeyrek büyümesinde yurt içi talep artışı etkili oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, 3. çeyrek büyüme rakamlarıyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirmede bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Twitter hesabından beklentilerin üzerinde gerçekleşen büyüme rakamlarına ilişkin paylaşım yaptı.

Bakan Lütfi Elvan üçüncü çeyrek büyümesindeki yüzde 6,7'lik oranda, yurt içi talep artışının etkili olduğunu belirtti.

"BÜYÜME SÜRECİNİ SÜRDÜRÜLEBİLİR KILMAYI AMAÇLIYORUZ"

Oluşabilecek riskleri göz ardı etmediklerini vurgulayan Bakan Elvan, şu ifadeleri kullandı:

"Büyümenin öncü göstergeleri, yılın üçüncü çeyreğinde güçlü bir performansa işaret ediyordu. Makroekonomik, finansal ve fiyat istikrarını önceleyen politika çerçevemizle, dengeli ve istihdam oluşturan büyüme sürecini sürdürülebilir kılmayı amaçlıyoruz."

"ORTAK AKILLA HAREKET EDİLECEK"

Elvan, üretim ve teknoloji altyapılarını yapısal anlamda daha da güçlendirecek adımlar atacaklarına dikkat çekerek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ekonomiyi ilgilendiren tüm kesimlerin sesine kulak verip, ortak akılla hareket edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.