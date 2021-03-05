Madencilik şubatta ihracatını en çok artıran sektör olarak öne çıktı

Madencilik şubatta ihracatını en çok artıran sektör olarak öne çıktı

Türkiye’nin şubat ayı ihracatının içinde, 415 milyon 500 bin dolar değerinde ihracat yapan madencilik dış satımını en çok arttıran sektör oldu.

Madencilik sektörün ihracatında geçen yılın aynı ayına kıyasla değer bazında yüzde 47,21 artış yaşanırken, toplam ihracat ilk 2 aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,71’lik artışla 768 milyon 700 bin dolar oldu.

DOĞAL TAŞ İHRACATI ARTTI

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Dinçer, doğal taş ihracatında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,45’lik artış grafiği yakaladıklarını belirterek, “Buradaki artışı önemsiyoruz çünkü dünyanın doğal taşta en büyük dört ihracatçısından biriyiz. Hedefimiz dünya ihracatında pazar payımızı arttırmak.” dedi.

Doğal taş ihracatının 160 milyon 800 bin dolarlık kısmını işlenmiş doğal taş, 118 milyon 100 bin dolarlık kısmını ise blok doğal taş ihracatının oluşturduğunu kaydeden Dinçer, maden ihracatının ürün grubu bazında incelendiğinde en çok ihracatın metalik cevherler grubunda yapıldığını gördüklerini dile getirdi.

EN ÇOK İHRACAT YAPILAN ÜLKE "ÇİN"

Maden sektöründe en çok ihracat yapılan ülkelerin Çin, ABD, Belçika, İspanya ve İtalya olduğunu anımsatan Dinçer, “Doğal taş grubunda en çok ihracat gerçekleştirdiğimiz ilk 5 ülke ise Çin, ABD, Fransa, İsrail ve Hindistan oldu. Bununla birlikte Suudi Arabistan’a yapılan maden ihracatında 2 aylık dönemde geçen yıla kıyasla yüzde 98,99’luk, doğal taş ihracatında yüzde 99,34’lük düşüş yaşandı. Suudi Arabistan, doğal taş ihracatı gerçekleştirdiğimiz ülkeler arasında 3’üncü sıradan 63’üncü sıraya geriledi.” ifadelerini kullandı.