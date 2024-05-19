Maduro, Türkiye ile karşılıklı yatırımlara ilişkin anlaşmayı onayladı Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ülkesiyle Türkiye arasında İstanbul’da imzalanan yatırım anlaşmasının Venezuela’daki onay sürecinin tamamlandığına ilişkin belgeyi canlı yayında imzaladı.

AA

Türkiye ile Venezuela arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması, İstanbul'u ziyaret eden Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil’in Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’la 21 Temmuz 2023 tarihinde yaptığı ikili görüşmenin ardından imzalanmıştı.

Bu anlaşma ile Türkiye ve Venezuela arasında ticaret hacminin 3 milyar dolara çıkartılması ve yatırımların korunması amaçlarıyor.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, haftalık olarak düzenlenen ve televizyondan canlı yayınlanan "Maduro ile daha fazla" isimli programına Türkiye'nin Karakas Büyükelçisi Aydan Karamanoğlu'nu davet etti.

"Dostum Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a selamlarımı iletiyorum"

Cumhurbaşkanı Maduro onay belgesini imzalamadan önce yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullandı:

Öncelikle kardeş Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerimizi, yatırımlarımızı ve ticaretimizi daha ileri bir seviyeye taşıyacak ekonomik nitelikli bir belgeyi imzalamak üzereyim. Buradan dostum Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a selamlarımı iletiyorum. Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanmış olan 'Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması'nın onay belgesini imzalıyorum.

Türk Büyükelçi'ye söz verdi

Alkışlar arasında belgeye imza atan ve ardından Büyükelçi Karamanoğlu’na söz veren Maduro, şöyle konuştu:

İmzalanmıştır ve onaylanmıştır. Yayımlansın ve uygulansın. Venezuela'daki dostumuz Türkiye Büyükelçisinden Venezuela'daki yatırım, ticaret ve ekonomik entegrasyona ve bu belgeye ilişkin görüşlerini bizimle paylaşmasını rica ediyorum.

"Her alanda Venezuela'nın yanındayız"

Büyükelçi Karamanoğlu belgenin imzalanmasından dolayı "son derece" mutlu olduklarını belirterek, "Bildiğiniz gibi, her alanda Venezuela'nın yanındayız. Kardeş ülkelerimiz arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi açısından bu anlaşma çok önemli olacak." diye konuştu.

Anlaşmanın yürürlüğe girme süreci

Söz konusu anlaşmanın iç hukuk onay sürecinin Türkiye’de de tamamlanmasının ardından ülkeler arasında nota teatisinin yapılmasıyla anlaşma yürürlüğe girecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)