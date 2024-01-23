Mağazalarda indirimli fiyat etiketlerine dikkat! Şikayetlerde artış var Alışveriş yaparken "indirim kampanyaları" tüketicilerin kafasını karıştırmayı sürdürüyor. Uzmanlar da tüketicileri bu kampayalarda alışveriş yaparken dikkatli olmaya davet ediyor.

AA

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç, son dönemde mağazalardaki indirimli fiyat etiketleriyle ilgili şikayetlerin arttığını belirtti.

Kılıç, perakende mağazalarda devam eden indirimli satışları değerlendirerek tüketicileri uyardı.

Tüketicilerin yıl boyunca indirim kampanyalarına maruz kaldığına ve yoğun kampanyaların sorunları da beraberinde getirdiğine işaret eden Kılıç, son günlerde mağazalardaki indirimli fiyat etiketleriyle ilgili şikayetlerin de arttığını bildirdi.

"Ürünün indirimden önceki fiyatı da etikette olmalı"

Kılıç, ürünün indirimden önceki fiyatının da mutlaka etikette bulunması gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

Etiket üstüne etiket basılıyor, etiketler incelendiğinde indirim yapılmadığı görülüyor. Tüketiciler, indirim algısıyla yönlendiriliyor. Etiket oyunlarına karşı tüketiciler uyanık olmalı. Reyonlarda büyük puntolarla 'yüzde 50' yazılıyor. Aslında 'yüzde 50'ye varan indirim' kampanyaları düzenleniyor. Punto oyunlarıyla tüketici yüzde 50 indirim olduğunu düşünüyor, kasaya gittiğinde sorun yaşıyor.

"Tüketici fotoğraf çeksin"

Tüketicinin yanıltıcı etiketle karşılaşması halinde bunu kanıtlaması için fotoğraf çekmesi gerektiğini dile getiren Kılıç, şöyle konuştu:

Tüketiciler, indirimlerle ilgili sorun yaşamaları durumunda Ticaret Bakanlığı'nın 'Alo 175' hattını arayabilir, Bakanlığın il müdürlüklerine veya belediyelerin zabıta birimlerine başvurabilir.

"Tüketici alışveriş öncesi ortalama fiyat öğrensin"

Kılıç, gelişen teknolojiyle birlikte fiyat araştırmasının daha kolay yapılabildiğine işaret ederek, tüketicilerin hem mağazalardan hem de internet üzerinden ortalama fiyatı öğrenerek bilinçli alışveriş yapabileceğini vurguladı.

"Tüketici ihtiyacı varsa alışveriş yapsın"

Kılıç, tüketicilerin "indirim var" diye alışveriş yapmaması, ihtiyacı varsa ürün alması gerektiğini söyledi.

Sosyal medya alışverişi uyarısı

Tüketicileri sosyal medya üzerinden yapılan alışverişler konusunda da uyaran Kılıç, şunları kaydetti:

E-ticaretin yanında sosyal medya üzerinden yapılan alışverişlerde de artışlar gözleniyor. Mesafeli satışlarda 14 günlük cayma süresi hakkı var. Bu hakkı kullanabilmek için alışveriş yapılan hesabın ticari şirkete ait olması gerekiyor. Şahıs hesaplarının resmi kayıtlarda karşılığı yok ve burada dolandırıcılığın daha fazla olduğu görülüyor. Ürün gönderilmiyor, muhatap bulunamıyor. EFT ve havaleler kişi hesaplarına yapılmamalı. Tüketiciler, ticari şirketlerle sorun yaşadığında tüketici hakem heyetlerine başvuruda bulunabilirken, şahıs hesaplarında ise 'dolandırıcılık' suçuyla mahkemeye başvurulması gerekiyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)