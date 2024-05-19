Mahinur Özdemir Göktaş: 878 milyon lira SED ödemesi yapıldı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dezavantajlı grupları ve ailelerini desteklemeye devam ediyor.

AA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 878 milyon lira Sosyal ve Ekonomik Destek ödedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için bu ay 878 milyon lira Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yaptıklarını bildirdi.

Göktaş, yaptığı açıklamada, çocuklara yönelik hizmetlere özel önem verdiklerini ve çocukların farklı ihtiyaçlarını gözeterek hizmetleri çeşitlendirdiklerini vurguladı.

"Çocuklar, ailelerinin yanında destekleniyor"

Göktaş, bu doğrultuda SED ile çocukları, ailelerinin yanında ve sosyal çevresi içerisinde desteklediklerini ifade etti.

Bakan Göktaş, çocukların milli değerlere sahip, kendine güvenen, eğitimli ve sağlıklı birer fert olarak yetişmeleri için çalıştıklarını belirtti.

"Çocukların öncelikli olarak aile sıcaklığı ile yetişebilmeleri için gayret gösteriyoruz"

Aile odaklı sosyal hizmet modelleri ile çocukların öncelikli olarak aile şefkati ve sıcaklığı ile yetişebilmeleri için gayret gösterdiklerini aktaran Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

Çocukların aile ortamında büyümelerinin, toplumsal değerlerin korunmasında vazgeçilmez bir rolü olduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için mayıs ayına ilişkin 878 milyon lira SED ödemesi yaptık."

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)