Mahinur Özdemir Göktaş: 897,6 milyon liralık SED ödemesi hesaplara yatırılıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dezavantajlı gruplara destek vermeye devam ediyor.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların aile ortamında büyümelerinin önemine dikkat çekerek, aktarılan ödemelere ilişkin bilgi aktardı.
Göktaş, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesinde bulunduklarını belirtti.
SED ödemeleri öne çekildi
Bakan Göktaş, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yönelik SED ödemelerini Ramazan Bayramı dolayısıyla öne çekerek bugün itibarıyla hesaplara yatıracaklarını bildirdi.
Aile odaklı sosyal hizmet modelleri uygulanıyor
Aile odaklı sosyal hizmet modelleri ile çocukların öncelikli olarak aile şefkati ve sıcaklığı ile yetişebilmeleri için gayret gösterdiklerini vurgulayan Göktaş, şu bilgiye verdi.
Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
Ramazan Bayramı dolayısıyla nisan ayı SED ödemelerini öne çekiyoruz. Bu kapsamda bugün itibarıyla toplamda 897,6 milyon lira tutarında desteği hesaplara yatırıyoruz.
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