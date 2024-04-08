Mahinur Özdemir Göktaş: 897,6 milyon liralık SED ödemesi hesaplara yatırılıyor İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yönelik Sosyal ve Ekonomik Destek ödemelerinin, bayram nedeni ile öne çekilerek hesaplara yatırıldığı duyuruldu.

AA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dezavantajlı gruplara destek vermeye devam ediyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların aile ortamında büyümelerinin önemine dikkat çekerek, aktarılan ödemelere ilişkin bilgi aktardı.

Göktaş, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesinde bulunduklarını belirtti.

SED ödemeleri öne çekildi

Bakan Göktaş, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yönelik SED ödemelerini Ramazan Bayramı dolayısıyla öne çekerek bugün itibarıyla hesaplara yatıracaklarını bildirdi.

Aile odaklı sosyal hizmet modelleri uygulanıyor

Aile odaklı sosyal hizmet modelleri ile çocukların öncelikli olarak aile şefkati ve sıcaklığı ile yetişebilmeleri için gayret gösterdiklerini vurgulayan Göktaş, şu bilgiye verdi.

Ramazan Bayramı dolayısıyla nisan ayı SED ödemelerini öne çekiyoruz. Bu kapsamda bugün itibarıyla toplamda 897,6 milyon lira tutarında desteği hesaplara yatırıyoruz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)