Mahinur Özdemir Göktaş: Kadınların iş gücüne katılım oranı yükseldi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, kadınların çalışma hayatına girişimci olarak katılması için yapılan çalışmaları aktararak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile bu anlamda yürütülen faaliyetlere dair bilgi verdi.

AA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadınların girişimci olma oranını ve istihdamını artıracak yeni adımları açıklayarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile bir protokol imzalanacağı belirtti.

24 Ocak'ta, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile imzalanacak protokolün önemine değinen Göktaş, Kadın Girişimciliğinde Yeni Ufuklar İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, kadınların iş gücüne katılım oranınının 2023 kasım ayı itibarıyla yüzde 35,9'a yükseltildiğini iletti.

Göktaş, bunun yanı sıra Mahalle Odaklı Kreş Modeli ile özellikle 0-3 yaş çocukların bakımlarında ailelerin sorumluluğunu paylaşmayı hedeflediklerini dile getirdi.

2028 yılı hedefleri

Kadınların ekonomik katılımını ulusal politikaların ayrılmaz bir parçası olarak gördüklerini dile getiren Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

Ülkemizin 12. Kalkınma Planı'nda 2028 yılı sonuna kadar kadın iş gücüne katılım oranını yüzde 40, kadın istihdam oranını yüzde 36,2 olarak belirledik. Bu alanda sunduğumuz teşviklerin olumlu gelişmeler sağladığına şahit oluyoruz. 2002'de yaklaşık yüzde 27,9 olan kadınların iş gücüne katılım oranını 2023 kasım ayı itibarıyla yüzde 35,9'a yükselttik. Aynı dönemde kadın istihdamı oranını ise yüzde 25,3'ten yüzde 31,8'e yükselttik. TÜİK verilerine göre, 2023'ün üçüncü çeyreğinde işveren ve kendi adına çalışanlar içindeki kadın oranı henüz yüzde 16'dır. AB ülkelerinde ise bu oran yüzde 33 olarak görülüyor.

"81 ilimizde 750 binden fazla kadına ulaştık"

Bakanlık olarak bu konudaki her türlü çaba, gayret ve özveriyi önemsediklerini bildiren Göktaş, şöyle devam etti:

Biz de bu süreci, kadın girişimciliğini teşvik eden çalışmalarımızla desteklemeyi hedefliyoruz. Sermaye yönetimi ve yatırım araçları gibi konularda Finansal Okuryazarlık ve Kadınların Ekonomik Güçlenmesi Seminerleri düzenliyoruz. Bu çalışmalarımızla bugüne kadar 81 ilimizde 750 binden fazla kadına ulaştık. Pek çok ülkede olduğu gibi ülkemizde de birçok kadının girişimcilik hayalini gerçekleştiren kooperatif faaliyetlerini destekliyoruz. Bakanlığımız koordinasyonunda Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı arasında imzalanan Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İşbirliği Protokolünü geçen yıl, 5 yıl daha uzattık. 1.012 yeni kadın kooperatifi kurulmasına destek sağladık.

"24 Ocak Çarşamba günü, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile ortak bir protokol imzalıyoruz"

Yakın zamanda iki çalışmayı hayata geçirmeyi planladıklarını duyuran Göktaş, şu bilgileri paylaştı:

İlk müjdemiz, 24 Ocak Çarşamba günü, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile ortak bir protokol imzalıyoruz. Bu protokol ile ülkemizde kadın girişimci sayısını ve kadın istihdamını arttırmayı, mevcut kadın girişimcileri güçlendirmeyi hedefliyoruz. Diğer müjdemiz ise girişimci olan ve girişimci olmayı hedefleyen kadınlar için bir internet sitesini o gün lanse edeceğiz. Bu internet sitesi ile kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve uluslararası kuruluşlar tarafından sunulan tüm bilgileri bir araya topluyoruz. Kadın girişimciliğini destekleyen eğitim, araştırma, finansal destek ve mentörlük çalışmalarını tek bir platformda erişime açıyoruz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)