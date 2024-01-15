Yaşlı aylığına zam geldi: İşte yeni rakam

Memur maaşlarının yapılan yüzde 49,22 oranındaki zammın netleşmesinin ardından sosyal ödemelere yapılan zamlar da netleşti.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal yardım programlarının aylık ödemelerinde yüzde 50’ye yakın artışa gidildiğini açıkladı.
Bakan Göktaş, şubat ayından itibaren söz konusu aylık ödemelerini artışlı bir şekilde hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacağını belirterek artan ödemelere ilişkin şu bilgileri paylaştı:
Yaşlı aylığını 2 bin 348 liradan 3 bin 504 liraya çıktı
Yaşlı aylığını 2 bin 348 liradan 3 bin 504 liraya yükseltiyoruz.
Engelli aylıkları artırıldı
Yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip vatandaşlarımızın aylıklarını 1.874 liradan 2 bin 797 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşlarımızın aylıklarını 2 bin 811 liradan 4 bin 196 liraya çıkartıyoruz.
Çocuk başına yapılan ekonomik destek yükseltildi
Çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarını ortalama 3 bin 571 liradan 5 bin 330 liraya yükselttik. Koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalaması 5 bin 705 liradan 8 bin 895 liraya çıkarıldı.
Evde bakım yardımı 7 bin 608 lira oldu
Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
5 bin 97 lira olan evde bakım yardımı bu yılın ocak-temmuz dönemi için 7 bin 608 lira olacak.
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