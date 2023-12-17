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Mahinur Özdemir Göktaş'tan 'engelli memur ataması' açıklaması! Yeni yılda 2 bin 392 memur atanacak

Mahinur Özdemir Göktaş'tan 'engelli memur ataması' açıklaması! Yeni yılda 2 bin 392 memur atanacak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, yeni yıl ile birlikte 2 bin 392 engelli vatandaşın daha atamasının gerçekleştirileceğini söyledi.