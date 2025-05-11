Malatya'daki Oto Pazarı durgun: Hem satıcı hem alıcı beklemede

İHA

Malatya Açık Oto Pazarı'nda insan hareketliliği yaşanıyor ama bu satışa yansımıyor.

Değeri 750 bin lira olan aracını 500 bin liraya indiren vatandaş bu durumdan şikayetçi.

Pazar günleri sabah erken saatlerde kapılarını açan Açık Oto Pazarı'nda satış durgunluğu yaşanıyor.

Bütçelerine uygun bir araç bulmak için sabah erken saatlerde pazara gelen vatandaşlar uzun uzun araçları incelerken, araçlarını pazara satmaya getirenler ise fiyat kırmalarına rağmen müşteri bulamamaktan şikayetçi.

ALICILAR FİYATLARIN DAHA ÇOK DÜŞMESİNİ BEKLİYOR

Satıcılar düşen fiyatlara rağmen talep olmadığını ifade ederken, alıcılar fiyatların daha da düşmesini beklediklerini dile getirdi.

"BİRAZ DAHA BEKLEMEYİ DÜŞÜNÜYORUM"

Pazara araç almaya gelen Niyazi Şekerci isimli vatandaş, bütçesinin sınırlı olduğunu belirterek, "Bir aydır ikinci el pazarlarını dolaşıyoruz. Fiyatlar düştü diyorlar ama bizlerin alabileceği seviyeye inmedi. Faizler yüksek, kimse nakdini harcamak istemiyor. Ben de biraz daha beklemeyi düşünüyorum." dedi.

"GELEN BAKIYOR, TEST EDİYOR AMA SONRA VAZGEÇİYOR"

Aracının piyasa değerinin 750 bin lira olduğunu ancak 500 bine kadar indirdiğini söyleyen Seyfettin Şahin isimli satıcı ise, "Gelen bakıyor, test ediyor ama sonra vazgeçiyor. Herkes biraz daha düşmesini bekliyor ama bu fiyatların altına da biz veremeyiz." ifadelerini kullandı.