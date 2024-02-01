Malatya kayısısının dünyaya açılan kapısı, açılışa hazır Malatya'da temeli 1,5 yıl önce atılan, günümüzde ise inşaatı tamamlanan Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kayısı Ticaret Merkezi, bu ayın sonunda faaliyete başlayacak.

AA

"Kayısı", Malatya'nın ekonomisi için vazgeçilmezlerin arasında yer alıyor.

Kentte kayısının pazarlanması için modern bir merkez oluşturuldu.

"Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kayısı Ticaret Merkezi"; Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya Ticaret Borsası ve Fırat Kalkınma Ajansı iş birliğiyle yapıldı.

Merkez, Malatya kayısısının dünya piyasasındaki yerini güçlendirmek ve ihracatı artırmak amacıyla kurdu.

Ticaret Merkezi, faaliyete başlamak için gün sayıyor.

Bu ayın sonunda faaliyette

Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kayısı Ticaret Merkezi, bu ayın sonunda faaliyete başlayacak.

Depremlerin ardından faaliyete başlayacak en önemli tesislerden

İşletmelerin taşınmaya başladığı merkez, depremlerin ardından şehirde faaliyete başlayacak en önemli tesislerden biri olarak dikkati çekiyor.

Malatya Ticaret Borsası Başkan Vekili Erhan Almendi, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde kentin ağır hasar aldığını ve depremin birinci yıl dönümünde yeni yeni toparlanmaya başladığını söyledi.

"50 bine yakın ailen geçimini kayısıdan sağlıyor"

Almendi, Malatya'da 50 bine yakın ailenin geçimini kayısıdan sağladığını belirterek, bu konuda yürütülen faaliyetleri desteklemek amacıyla 1,5 yıl önce Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kayısı Ticaret Merkezi'nin temellerinin atıldığını bildirdi.

"İşçi sıkıntısı nedeniyle inşaat uzadı"

Depremden sonra yaşanan işçi sıkıntısı nedeniyle inşaatın uzadığını ifade eden Almendi, merkezin 170 dönüm arsa üzerine kurulduğunu ve içinde 460 dükkan, 100 depo ve 85 ofis bulunduğunu dile getirdi.

"Bir yılda 500-550 milyon dolar hacmi"

Almendi, merkezde bu yıl 500-550 milyon dolar hacminde bir ticaretin dönmesini beklediklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

Yeni pazarımıza gelmek üzereyiz. Şubat ayının sonu itibarıyla Malatya'daki tüm kayısı ticareti yapan ihracatçımız ve esnafımız burada faaliyete başlamış olacak. İhracat rakamlarımız geçen yıla göre biraz düşük olsa da yeni yeni toparlandık, daha iyi olacak. Burası, Malatya kayısısına büyük bir katma değer sağlayacak. Buraya taşındıktan sonra ihracat rakamlarında da yeni hedeflerimiz olacak. Umutla bekliyoruz.

"Eski hal yoğunluğu kaldıramıyor"

Merkezde faaliyet gösterecek Malatya Ticaret Borsası Meclis Kurulu Üyesi Cevdet Akdağ, şu anda Büyük Şire Pazarı'nda faaliyet gösterdikleri bilgisini vererek, şu değerlendirmede bulundu:

Orası bayağı atıl ve eski olduğu için yoğunluğu da kaldıramıyor. Yeni pazar, köylümüz, çiftçimiz için de daha uygun, daha iyi imkanlara sahip. Yurt dışından gelecek misafirlerimiz için de daha elverişli.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)