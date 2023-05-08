Malatya'da depremzede esnaf için 165 milyon liralık kaynak Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen 11 ilden birisi de Malatya olmuştu. Şimdi yapılan çalışmalarla Malatya'da, depremzede esnafın yaraları desteklerle sarılıyor.

AA

Merkez üssü 7.7 ve 7.6 olan Kahramanmaraş depreminin etkilediği bölgede 50 binin üzerinde can kaybı yaşandı. 800 binden fazla bina ağır hasar aldı.

İş yerleri yıkıldı. Hayatta kalan halk yaşam savaşı verdi. Barınma sorununu aşılması için kollar sıvandı.

Bu şartlarda ürünleri enkaz altında kalan, iş yerleri hasar alan esnaf da zorluklar içinde boğuşurken destekler başlatıldı.

Ticaretin normale dönmesi için destek verildi

Malatya'da, esnafın kalkınması ve ticaretin normale dönmesi için Fırat Kalkınma Ajansı 165 milyon liralık kaynak sağladı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde prefabrik iş yerleri yapıldı.

Malatya'ya 165 milyon liralık deprem sonrası kaynak sağlandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyet gösteren Fırat Kalkınma Ajansı'nın Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, verilen desteklerle ilgili olarak, depremin ilk gününden itibaren ticaretten sanayiye, iş gücü ve gelir getirici faaliyetlerin yürütülmesine kadar kentin sosyal ve ekonomik alanda ihya edilmesi için çalıştıklarını belirterek şu bilgiyi verdi:

Yıkık, acil yıkılacak, ağır ve orta hasarlı önemli oranda ticarethane bulunuyor. Burada hızlı şekilde geçici iş yerleri kurup çarşılar oluşturmak ve konaklama alanları oluşturmak adına önemli projeler yürütüyoruz. Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğümüz bizlere önemli kaynak sağlıyor. Cazibe merkezi ve sosyal gelişmeyi destekleme programları kapsamında şu anda onaylanan 165 milyonluk (lira) deprem sonrası kaynağı ilimizde kullanıyoruz.

"Esnaf işe başladı, hemen hemen 300 kişi çalışacak"

Kentte Valilik ve Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle, Ajans'ın kaynak sağladığı projelerle geçici iş yerlerinin kurulduğunu belirten Yoğunlu, şöyle konuştu:

Battalgazi ilçesindeki alanın üstyapısını Ankara Esnaf Odaları Birliği yapıyor. Hafif çelikten yapıldığı için bitince 25 metrekareden oluşan 150 geçici prefabrik dükkan, inşallah uzun yıllar esnafa hizmet verecek. Biz de Ajans olarak buranın altyapısını yapıyoruz. Yine Büyükşehir Belediyemizle Millet Bahçesi'nin otoparkını hızlı şekilde bölerek, özelikle şehir merkezinde hazır giyimle uğraşan ve atölyeleri yıkılan esnafa üretim atölyesi oluşturduk. Esnaf işe başladı, hemen hemen 300 kişi çalışacak.

Kuyumcu esnafı için otopark iş yerine dönüştürüldü

Yoğunlu, merkezdeki kuyumcu esnafı için Cumhuriyet Meydanı'nın altında bulunan otoparkı iş yerlerine dönüştürdüklerini dile getirdi.

"Kentin sosyal ve ekonomik alanda ihya edilmesi için çalışıyoruz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a sanayinin kalkınması için verdiği destekten dolayı teşekkür eden Yoğunlu, şu bilgileri aktardı:

Depremin ilk gününden itibaren ticaretten sanayiye, iş gücü ve gelir getirici faaliyetlerin yürütülmesine kadar kentin sosyal ve ekonomik alanda ihya edilmesi için çalışıyoruz. Organize sanayi bölgesindeki küçük sanayi sitesinde, yıkık, ağır ve orta hasarlı, acil yıkılacak dükkanlar var. Bunlara hızlı iş yeri ve atölye imkanı sağlayacak 60 tane 250 metrekareden oluşan yeni üretim alanları oluşturuyoruz. Burası 4-5 ayda bitince yaklaşık 750 kişi çalışacak.

Akçadağ Ören Mahallesi'nde çarşı yapıldı

Yoğunlu, depremlerde büyük hasar gören Akçadağ Ören Mahallesi'ndeki esnafa da çarşı yapıp teslim ettiklerini kaydetti.