Malatya'dan 1 yılda 17,3 milyon dolarlık kayısı çekirdeği ihracatı

Malatya kayısısının kendisi, kurusu ve çekirdeği ayrı ayrı değerlendirilerek ihracata kazandırılırken, geçen yılki kayısı çekirdeğinin geliri 17,3 milyon dolara ulaştı.

Malatya kayısısı, ihracatta kuru meyve pazarında öne çıkan bir ürün olarak dikkati çekerken badem fiyatlarındaki artış, kayısı çekirdeğine yaradı.

Malatya Ticaret Borsası verilerine göre, kayısı çekirdeğinin ihracatı bir önceki yıla oranla 2021'de miktar olarak 1.678 ton, gelir olarak da 7 milyon 537 bin dolar artış gösterdi.

"KORONAVİRÜSE RAĞMEN ÖNEMLİ BİR KAZANÇ SAĞLANDI"

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, koronavirüs salgınına rağmen kayısı çekirdeği ihracatından önemli miktarda kazanç sağlandığını söyledi.

"2021'DE 5 BİN 419 TON KAYISI ÇEKİRDEĞİ İHRAÇ EDİLDİ"

Kent ve bölge ekonomisi için kayısı çekirdeğinin önemli olduğunu belirten Özcan, şöyle konuştu:

"2021 yılını bir önceki yılla kıyasladığımızda hem miktarı hem de gelirimizi ciddi anlamda artırdık. 2021 yılında 5 bin 419 ton kayısı çekirdeği ihraç ederek, karşılığında ülke ekonomisine 17 milyon 321 bin dolar gelir sağladık. 2020 yılında ise 3 bin 741 ton dış satıma karşılık 9 milyon 784 bin dolar girdi sağlandı. İhracatta çok önemli bir artış söz konusu. İhracat miktarına paralel, elde edilen geliri artırmak önemli."

HEDEF 10 BİN TON İHRACAT

Kayısı çekirdeği ihracatını 10 bin tona çıkarmayı hedeflediklerini ifade eden Özcan, "Gelirleri maksimum düzeyde artırmayı hedefliyoruz. En önemli alıcılarımızın başında İtalya geliyor. Bir taraftan mevcut pazarlarımızı korumaya, öte taraftan yeni pazarlar aramaya devam ediyoruz. Bu yılı çok daha iyi rakamlarla kapatmayı düşünüyoruz." dedi.

BADEM FİYATLARINDAKİ ARTIŞ KAYISI ÇEKİRDEĞİNİ ÖNE ÇIKARDI

Kayısı çekirdeğinin en önemli muadilinin badem, dünya badem sektörünün merkezinin de ABD olduğunu dile getiren Özcan, badem fiyatlarının yüksek olmasından dolayı kayısı çekirdeğine yöneliş olduğunu söyledi.

"KAYISI, KURU MEYVE GRUBUNUN EN KIYMETLİ ÜRÜNÜ"

Özcan, "Kayısı ülke için stratejik bir ürün. AB coğrafi işaret tescilli kayısı, dünyada kuru meyve grubunun en kıymetli ürünü. Kayısının bu avantajını, kayısı çekirdeğinde de fırsata çevirmek istiyoruz. Avrupa ülkelerine ciddi anlamda kayısı çekirdeği ihraç ediyoruz." ifadelerini kullandı.