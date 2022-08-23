Malatya'dan kuru kayısı ihracatı bereketli başladı

"Kayısı" denince akıllara Malatya geliyor. Malatya Ticaret Borsası, Malatya'dan 20 günde 16 milyon dolarlık kuru kayısı ihracatının gerçekleştiğini bildirdi.

Malatya'da "Hasanbey", "Kabaaşı", "Hacıhaliloğlu" ve "Alyanak" gibi 32 çeşit irilik ve lezzette kayısının yetiştiği Malatya'da hasat sona erdi.

Hasat döneminde çok sayıda mevsimlik işçi, yaklaşık 2 ay boyunca kayısı toplama ve kurutma işlerini yaptı.

Kuru kayısı ihracatı yüz güldürdü

Malatya kayısısında yeni ihracat sezonu ağustos ayıyla başladı. Dünya kuru kayısı üretiminin önemli kısmının yapıldığı, Türkiye'deki 22 milyon kayısı ağacının yaklaşık 9 milyonunun bulunduğu Malatya'da, ihracat getirisi yüz güldürüyor.

İlk 20 günde dünyaya 2 bin 908 ton kuru kayısı gönderildi

Malatya'da, ağustos ayının ilk 20 gününde 2 bin 908 ton kuru kayısı ihraç edilerek 16 milyon 54 bin dolar gelir elde edildi.

Malatya kayısısında, yeni sezonun başladığı ağustos ayının ilk 20 gününde başta ABD olmak üzere Fransa, Almanya, Birleşik Krallık ve Brezilya'ya 2 bin 908 ton kuru kayısı ihraç edilerek 16 milyon 54 bin dolar gelir elde edildi.





"Yeni ihracat sezonu tüm hızıyla devam ediyor"

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, yeni ihracat sezonunun tüm hızıyla devam ettiğini ifade etti.

Dünya genelinde yaşanan yüksek enflasyon ve buna bağlı alım gücündeki düşüklükler nedeniyle genel olarak ihracatta bir gerilemenin yaşandığını anlatan Özcan, şöyle devam etti:

"Bu durumdan her ürün gibi kayısı da etkilendi. İklim değişikliği kaynaklı sorunlara bağlı olarak mahsulün geç olgunlaşmasıyla da ağustosun ilk 20 günündeki ihracat rakamlarımızda geçmiş yıllara göre bir gerileme söz konusu. Geçen yıl 1-20 Ağustos tarihlerinde 5 bin 686 ton kuru kayısı ihraç ederek karşılığında 20 milyon 469 bin dolar gelir elde etmişken bu yıl aynı dönemde 2 bin 908 ton kuru kayısı ihraç ederek 16 milyon 54 bin dolar gelir elde ettik. Rakamların ilerleyen süreçte normale döneceğini tahmin ediyoruz. 100 bin ton ihracat, 500 milyon dolar hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz."

Kayısının sofraya uzanan zahmetli yolculuğu

"Hasanbey", "Kabaaşı", "Hacıhaliloğlu" ve "Alyanak" gibi 32 çeşit irilik ve lezzette kayısının yetiştiği Malatya'da hasat sona erdi. Malatya'da yaklaşık 50 bin ailenin geçimini sağladığı kayısı bahçeleri, mevsimlik tarım işçileri için de önemli bir kazanç kaynağı durumunda.

Hasat döneminde Şanlıurfa başta olmak üzere Adıyaman ve Diyarbakır gibi illerden gelen çok sayıda mevsimlik işçi, yaklaşık 2 ay boyunca kayısı toplama ve kurutma işlerini yapıyor.

Sabahın ilk ışıkları ile çalışmaya başlanıyor

Sabahın ilk ışıklarıyla bahçede çalışmaya koyulan işçiler, bir yandan makine yardımıyla silkelenen ağaçlardan dökülen kayısıları toplayıp, kasalara koyuyor ve işlemeye hazır hale getiriyor.

Hasat döneminin ardından islim işlemine tabi tutulan kayısılar kurutmaya başlanıyor. Kurutma işleminin ardından işletmelere satılacak kayısılar, yıkanıp temizlendikten sonra piyasaya sunuluyor.