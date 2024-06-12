Malatya'nın tescilli 'dalbastı' kirazında hasat başladı: Kilosu 50 lira Dalbastı kirazı yamaç arazileri sevdiği için Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yüksek verim elde ediliyor. Depremin ardından toparlanma süreci yaşayan üreticiler, kiraz toplamayı bilmeyen işçilerden ve yüksek maliyetlerden şikayetçi.

AA

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilinen Malatya'da kayısı ve kiraz üretimi olumsuz etkilense de üreticiler, bölgedeki çalışmalarına devam ediyor.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, coğrafi işaret tescilli "dalbastı" kirazı hasat ediliyor.

Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, "Kiraz yapısal olarak yamaç arazileri seviyor, o yüzden bizim kirazın kalibresi büyük ve aroması zengin." dedi.

Hasada katılan Yeşilyurt Kaymakamı Kutsal Baytak, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin kentin kayısı ve kiraz üretimini de olumsuz etkilediğini, bu yıl ise her iki üründe de yüksek verim beklendiğini belirtti.

Kiraz üretimine destek

Baytak, kiraz üretiminin artırılması için çiftçilere destek vereceklerini ifade etti.

"Bizim kirazın kalibresi büyük ve aroması zengin"

Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz da bu yıl "dalbastı" kirazının kalitesinin çok iyi olduğunu, üründe ihracatçının aradığı büyüklüğe ulaşıldığını söyleyerek şöyle konuştu:

Kiraz yapısal olarak yamaç arazileri seviyor, o yüzden bizim kirazın kalibresi büyük ve aroması zengin. Gece gündüz sıcaklık farkı da var. Malatya'da yetişen her ürünün şeker oranı yüksek. Kirazımız coğrafi işaret aldıktan sonra dünyada ve Türkiye'de aranan bir ürün oldu.

"Kiraz toplama alanları yetersiz"

Solmaz, kiraz toplama alanlarının yetersiz olması nedeniyle ilçenin yeteri kadar ihracatçı çekemediğini dile getirdi.

"Herkes toplayamıyor"

İşçilik maliyetinin yüksek olduğunu ve işçi bulmakta sıkıntı yaşadıklarını belirten Solmaz, şunları kaydetti:

Genelde şehir dışında kaldıkları için şu an işçi sıkıntısı var. Kirazı herkes toplayamıyor, sapıyla birlikte toplanması gerekiyor. Sapıyla toplanmayınca deforme oluyor ve raf ömrü kısalıyor. Bunun için bilen insanların toplaması gerekiyor. Maalesef deprem 2 yıldır ekonomik zarara neden oluyor bizler için.

"İşçilik maliyeti yüksek"

İşçiye 1.500 lira yevmiye ve 2 öğün yemek veriyoruz, bize maliyeti 2 bin lirayı buluyor. İşçi günlük ortalama 60 kilogram kiraz topluyor.

"Kilosu 40-50 liradan alınıyor"

İhracatçı şu an kirazın kilogramını 40-50 liradan satın almakta.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)