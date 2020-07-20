Malatya'ya Barınma Sistemleri Fabrikası kurulacak

Türk Kızılayı, kullanılmayan eski vagon fabrikasının yerine, Afet ve İnsani Barınma Sistemleri Fabrikası kuracak.

Malatya'da Türk Kızılayı ekonomiye katkı sağlayacak bir adım atıyor.

Yıllardır atıl durumda olan bir fabrika ve arazisi, geçtiğimiz yıl Türk Kızılayı'na devredildi.

Barınma Sistemleri Fabrikası'na dönüştürülmek üzere devredilen fabrikanın temelleri 3 ay önce atılmıştı.

Yıl sonuna kadar planlanması beklenen fabrikada 500 kişi istihdam edebilecek. Kızılay'ın kendi ihtiyaçlarını karşılayacağı fabrikada, ihraç fazlası üretim de ihraç yoluyla satılarak ülke ekonomisine katkı sağlanacak.

ÜLKE İÇİN EKONOMİK ADIM

Türk Kızılay Genel Merkez Denetleme Kurulu Üyesi Umut Yalçın, atıl durumdaki fabrika ve arazinin 2019 yılında Kızılay’a verildiğini ifade etti. Yalçın, alanda başlayan çalışmaların yıl sonunda bitirilmesinin ve 2021 yılının başında faaliyete geçirilmesinin hedeflediğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Türk Kızılayı olarak bu alanı Türkiye ekonomisine kazandırmak adına hızlı bir şekilde faaliyete geçtik. Alanda temeller atılarak inşaat çalışmaları başladı. Buradaki amacımız 2020 yılı sonunda inşaatı tamamen bitirmek, 2021'in ocak ayında da faaliyetimize başlayarak açılışı yapıp, sistematik olarak ürünlerimizi üretip, ekonomiye bunları kazandırabilmek olacak. Burada 37 bin 500 metrekarelik kapalı alan inşa ediyoruz. Burada afet ve insani barınma sistemleri adı altında yarı çelik, beton, tekstil ürünleri de kullanarak çok farklı yapılar üreteceğiz. Konteynerler, küçük okullar, anaokulları, mescit gibi farklı alanlarda kuracağımız yarı çelik ürünlerimiz olacak. Hatta burada; ahırları, ağılları, kümesleri ile birlikte köy evleri kuracağımız yapılar inşa edeceğiz. Bunun dışında insanların barınabileceği konut sistemleri de üretip inşallah bunu hem Türk ekonomisine kazandıracağız hem de buradan dünyaya ihraç ederek Türkiye'ye de bu anlamda ekonomik girdi sağlayacağız."

MALATYA EKONOMİSİ DE OLUMLU ETKİLENECEK

Fabrikada bin 500 kişinin istihdamını da sağlamayı hedeflediklerini anlatan Yalçın, "Ekim-Kasım ayı gibi inşaatı tamamen bitirmeye yönelik planlamamız devam ediyor. Zaten makinelerin de siparişlerini verdik, büyük bir ihtimal de onlar da ağustos ayı gibi teslim edilecek hale gelecekler. 2021 yılında bu alan Türk Kızılayı tarafından hem Malatya ekonomisine hem de Türkiye ekonomisine kazandırılmış olacak" dedi.



























