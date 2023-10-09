Malatya'ya kayısı çekirdeği ihracatından 11,5 milyon dolarlık gelir Kayısı ve kayısıdan elde edilen katma değerli diğer ürünler Malatya için önemli bir gelir kaynağını oluşturuyor.

AA

Dünyada kuru kayısı üretiminin büyük bir kısmı Malatya'dan karşılanıyor.

Malatya, Kahramanmaraş merkezli depremlerden en fazla etkilenen şehirlerden biri. Ancak tüm olumsuzluklara rağmen tarım ve ihracata devam ediyor.

Malatya'nın coğrafi işaret tescil belgeli ürünü kayısı çekirdeğinde de bu aşamada 9 ayda 3 bin 424 tonluk ihracat yapıldı, 11 milyon 500 bin dolar gelir elde edildi.

Kayısının çekirdeği tescilli

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, kuru kayısıyla beraber tescilli çekirdeğinin ihracatının da devam ettiğini söyledi.

Kayısı çekirdeğinin yüzde 90'ı yurt dışına satılıyor

Kuru kayısıda olduğu gibi çekirdeğin de yüzde 90'ının yurt dışına satıldığını belirten Özcan, şöyle konuştu:

Kayısı çekirdeğinin yüzde 100'e yakınında, Avrupa ülkelerine dış satım yapılıyor. İtalya en önemli alıcımız. Kayısı çekirdeği, Avrupa'da daha çok pasta sektöründe endüstri sektöründe kullanılan bir ürün. Ekmek ve kurabiye yapımında Avrupalıların damak tadında önemli yeri var.

"Eylül ayında 327 ton kayısı çekirdeği içi ihracatına karşılık 1 milyon dolarlık gelir elde ettik"

Çekirdek ihracatında dönem dönem gerilemelerin yaşandığına, bunun farklı sebepleri olabildiğine dikkati çeken Özcan, şöyle devam etti:

Badem fiyatlarıyla orantılı pazar fiyatı kurmak zorunda kalıyoruz. Amerika'da son yıllarda badem yüksek rekolte veriyor, kayısı çekirdeğinde kısmen yavaşlamalar görüyoruz. Bu yıl ihracat miktarını koruyarak, ihracat rakamlarını ciddi anlamda arttırarak gidiyoruz. Eylül ayında 327 ton kayısı çekirdeği içi ihracatına karşılık 1 milyon dolarlık gelir elde ettik. Avrupa bizim için çok kıymetli bir pazar ve bu pazarı korumaya çalışıyoruz. Çünkü Orta Asya'da kuru kayısıda ve çekirdekte artık rakiplerimiz var. Mevcut pazarları korumak için mücadele veriyoruz. Üçüncü çeyreğin sonunda 3 bin 424 ton çekirdek ihracatına karşılık 11 milyon 500 bin dolar gelir elde ettik.

İhracatta yıl sonu hedefi 5 bin ton

Özcan, kayısı çekirdeğinin, çiftçilerin üretim maliyetlerini kısmen karşılayan önem bir gelir kalemi olduğunu da aktardı. Çekirdeğin ortalama ihracat fiyatının 3 avronun üzerinde olduğunu belirten Özcan, şöyle konuştu:

Geçmişte çekirdek ihracat rakamları bugünkü rakamlara göre gerideydi. Bugün kilogram fiyatına baktığımızda artık 3 euroya ihracat yapıyoruz. İhracatı yıl sonuna kadar 5 bin tonla kapatmayı planlıyoruz. Bir yılda 5 bin ton çekirdek ihracatı bizim için önemli.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)