Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu'nun çalışma esasları düzenlendi

Ekonomi yönetimi karşılaştığı sorunlarla mücadele için yeni oluşumlar atayarak işlevselliğini sağlamak için yönetmelik hazırlıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca hazırlanan Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi, kurum ve kuruluşlar arasında uygulamaya yönelik iş birliğini artırmakla görevli Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu'nun işleyişine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Yönetmelikle Kurulun görev ve yetkileri ile toplanma ve çalışma usul ve esasları düzenlendi.

KURUL KİMLERDEN OLUŞUYOR?

Buna göre Kurul, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı başkanlığında, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkan Yardımcısı, Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürü, Vergi Denetim Kurulu Başkanı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanı, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü, Dışişleri Bakanlığı İstihbarat ve Güvenlik İşleri Genel Müdürü, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürü, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkan Yardımcısı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısından oluşacak.

Görüş ve bilgilerine gerek duyulan kurum ve kuruluşların temsilcileri de oy hakkı olmaksızın Kurul toplantısına çağrılabilecek.

KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Kurul, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesine ilişkin mevzuat taslaklarını değerlendirmek, kurum ve kuruluşlar arasında uygulamaya yönelik iş birliğini artırmak, bu kapsamda uygulama stratejileri belirlemek ve yönlendirici kararlar almakla görevli ve yetkili olacak.

Kurul üyeleri, alınan kararların kendi kurum ve kuruluşlarında etkin şekilde uygulanmasını takip edecek ve sonuçlarını Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına iletecek.

YILDA İKİ KEZ TOPLANACAK

Kurul, nisan ve eylülde olmak üzere yılda iki kez olağan toplanmaya devam edecek.