Maliye 5 milyon liradan fazla borcu olan vergi yüzsüzlerini ifşa ediyor

Haber Merkezi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, pazar günü yaptığı bir açıklamada 5 milyon lira ve üzerinde vergi borcu olan mükelleflerin isimlerini bugün için "vergi yüzsüzü" adı altında kamuoyuna açıklayacaklarını duyurmuştu.

Bakan Şimşek'in verdiği bilgiler arasında "vergi yüzsüzleri" listesinde olmak istemeyenlerin borçlarını bu ayın sonuna kadar ödemesi gerekeceğini de yer aldı.

VERGİ DAİRELERİNDE YAYIN TARİHİ: 15-31 EKİM 2024

15-31 Ekim 2024 tarihleri arasında Türkiye genelinde tüm vergi dairelerinde, borçlu mükelleflerin bilgilerini içeren listeler yayınlanacak.

İNTERNETTE YAYIN TARİHİ: 1-15 KASIM 2024

1-15 Kasım 2024 tarihleri arasında ise Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) internet sitesinde listeler yayınlanacak.

İKİ FARKLI LİSTE

Vergi borcu 5 milyon lira ve üzeri olan mükelleflerin bilgilerinin yer alacağı iki ayrı liste var.

İlk listede, 31 Aralık 2023 itibarıyla vadesi geldiği halde 30 Eylül 2024 tarihinde halen ödenmemiş olan vergi ve cezalar yer alıyor.

İkinci listede ise borçlu olup olmadığına bakılmaksızın haklarında vergi incelemesi veya takdir komisyonu kararlarına göre vergi ve ceza hesaplanan mükellefler sıralanıyor. Bunlar ise vergi incelemesi veya cezası 1 Haziran 2023 ile 31 Mayıs 2024 arasında kesinleşmiş kişilerden oluşuyor.

DEPREM BÖLGESİ DAHİL EDİLMEYECEK

Kahramanmaraş'ta 6-7 Şubat 2023'te meydana gelen iki yıkıcı depremlerden etkilenen bölgelerdeki bazı mükellefler yeni düzenlemeye dahil edilmiyor.