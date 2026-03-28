Maliye Bakanlığı'ndan Şimşek ile ilgili habere yalanlama

Bakanlıktan, bir gazetede yayımlanan "Şimşek'in ortağı Çamlıbel'i 4 milyara delecek" başlıklı habere ilişkin açıklama yapıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan Mehmet Şimşek'e yönelik ortaya atılan ortaklık iddiasına ilişkin, "Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'in, Bakanlık görevinin olmadığı 2021 yılında, Londra'da sadece 163 metrekarelik bir dairenin tadilatı için oluşturulan şirket ortaklığının, şahsın aldığı her ihaleyle ilişkilendirilerek 'Bakanın ortağı' şeklinde sunulması bilinçli bir karalama çabasıdır." ifadesini kullandı.

"ALGI OLUŞTURMAK İÇİN ZORLAMA İÇERİK"

Bakanlık duyurusunda, haberin yazım şeklinin algı oluşturma gayreti taşıdığı ve zorlama bir içerik olduğu belirtildi.

"KARARLA İLGİLİ TÜM HAKLAR KULLANILACAK"

Bakanlık, daha önce defalarca açıklanmış bir konu üzerinden, Bakan Şimşek’in adı ve fotoğraflarının kullanılarak yapılan haberlerin kamuoyunu yanıltmayı hedeflediğini belirtti ve söz konusu haberle ilgili tüm hukuki hakların kullanılacağını duyurdu.

Kamuoyuna saygıyla duyurulan açıklamada, söz konusu haberin gerçek dışı algılar yaratmaya yönelik olduğu ifade edildi.