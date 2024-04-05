Maliye düğmeye bastı: Fenomenler için vergi çalışması başladı Hazine ve Maliye Bakanlığı, sosyal medya fenomenlerinin yaptıkları iş birliği kapsamında reklam içeriklerinden kazançlarını vergilendirmek için çalışma başlattı.

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Sosyal medya, reklamın yeni mecrası oldu.

Akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla kullanımı artan sosyal medya platformlarındaki çok takipçili fenomenler de bu alanda reklam gelirleriyle ciddi kazançlar elde etmeye başladı.

Maliye fenomenler için mesaide

Kitleleri harekete geçirme bakımında önemli bir güç haline gelen bu fenomenlerin geçtiğimiz günlerde karıştıkları kara para aklama skandalıyla ilgili yargı süreci devam ederken, maliye de vergi için düğmeye bastı.

Takipçi sayısına göre içerik başına dudak uçuklatacak ücretler kazanan fenomenler Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın takibinde.

Kazanç ve kimlik bilgileri toplandı

Bu kapsamda Vergi Denetim Kurulu başkanlığı, 'web kazıma' olarak adlandırılan bir yöntemle verileri topladı.

Kurul, bu yöntemle 30 binden fazla fenomenin hem kazanç hem de kimlik bilgilerine ulaştı.

Kazanca göre vergilendirilecek

Konu hakkında çalışmalar devam ederken, fenomenlerin bu bilgiler ışığında gelirlerine göre vergilendirilmesi bekleniyor.