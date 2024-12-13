Maliye gelirini beyan dışı bırakanların peşinde! Yaşam koçları da vergi denetimine takıldı

AA

Türkiye'de bir yandan vergi bilincinin ve uyumunun artırılması için adımlar atılırken diğer yandan da kayıt dışılıkla mücadelede ve denetimler devam ediyor.

Sosyal medya ve dijital platformlardan elde edilen kazançları sürekli izleyen Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu gelirleri beyan dışında bırakanları birer birer tespit ediyor.

Son dönemde sosyal medya aracılığıyla hızla büyüyen ve yaygınlaşan danışmanlık hizmetleri de mercek altına alındı.

Bakanlık, son dönemde özellikle sosyal medya üzerinden yaygınlaşan yaşam koçluğu, mentörlük, meditasyon, mindfulness (farkındalık) ve terapi gibi hizmetlerden gelir elde edenlere yönelik vergi denetimlerine hız verdi.

İNTERNETTEKİ FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN GELİR MERCEK ALTINDA

İnternet üzerinden yürütülen bireysel danışmanlık, koçluk, eğitim, theta healing (bilinçaltı terapi tekniği), mentörlük, meditasyon, mindfulness, terapi, doula (doğum destekçisi) gibi faaliyetlerden gelir elde ettiği halde beyanda bulunmayan ya da eksik bildirenlere yönelik çalışma başlatıldı.

BANKA HESAP HAREKETLERİ İLE VERGİ BEYANLARI UYUMSUZ

Banka hesap hareketleri kontrol edilen mükelleflerin beyan ve bildirimlerinin karşılaştırılması sonucu, sunulan hizmetlere ilişkin bilgiler ve banka hesap hareketleri ile vergi beyanları arasında uyumsuzluk belirlendi.

İLK AŞAMADA DENETİM YAPILDI

Bakanlıkça ilk aşamada 2022-2023 yıllarında bu alanda faaliyet gösterenlere yönelik denetim gerçekleştirilirken kayıt dışı bırakılan kazançlar ortaya çıkarılıyor.

SOSYAL MEDYA KAZANÇLARINA KOLAY VERGİLEME İMKANI GETİRİLDİ

Sosyal medyada kazanç elde edenlerin defter tutma, belge düzenleme gibi vergisel yükümlülüklerini yerine getirmede yeterli uyumu göstermediğini belirleyen Bakanlık, bu kazançlara kolay vergilendirme yöntemi getirmişti.

İnternet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikleri paylaşan sosyal içerik üreticilerinin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlara yönelik yasal düzenleme yapılmıştı.

Bu yılın başından itibaren de internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden bireysel kurs, eğitim ve ürün tanıtımı gibi hizmetlerden elde edilen kazançlar için kolay vergileme yöntemi geliştirilmişti.

KAZANCA GÖRE VERGİ

Getirilen yönteme göre, bu mecralardan gelir elde edenlerin vergi dairesinden bir istisna belgesi alarak bankada hesap açması gerekiyor. Bu hesaplara yatırılan paralardan bankalarca yüzde 15 gelir vergisi tevkifatı yapılıyor ve yıl içinde bu faaliyetlerden elde edilen gelir 2024 yılı için 3 milyon lirayı aşmadığı sürece tevkifat, nihai vergi oluyor. Kazançlar 3 milyon lirayı aşıyorsa yıllık beyanname veriliyor.

"VERGİLENDİRİLMEMİŞ ALAN KALMAYACAK"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergilendirilmemiş bir alan ve hizmet kolu bırakmama gayesiyle çalışmalarını yürüttüklerini söyledi.

"VERGİDE ADALET VE ETKİNLİK ARTIRILACAK"

Bir yandan vergi bilincinin ve uyumunun artırılması için adımlar atarken diğer yandan kayıt dışılıkla mücadelede denetimlerin devam edeceğini belirten Şimşek, vergilemede adaleti ve etkinliği artırmanın temel ilke olduğunu bildirdi.

"İZAHA DAVETE UYUM GÖSTERENLER DAHA AZ CEZA ÖDEYECEK"

Şimşek, şu değerlendirmede bulundu: