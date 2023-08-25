Maliyet artışı engel olamadı! Türkiye, inşaat sektöründeki ikinciliğini korudu Türkiye inşaat sektörü Rusya-Ukrayna savaşı ve artan maliyetler nedeni ile zor günler yaşanırken dünya sıralamasındaki yerini korumayı başardı.

AA

Engineering News Record (ENR) dergisinin, her yıl müteahhitlerin bir önceki yılda ülkeleri dışındaki faaliyetlerinden elde ettikleri gelirleri esas alarak yayınladığı "Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi Listesi"nin 2023 sonuçları yayınlandı.

Türkiye, 40 firma ile "Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi Listesi"nde yer aldı.

Türkiye Müteahhitler Birliği’nin (TMB), uluslararası inşaat sektörü yayınlarından ENR daraıştırma sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamaya göre, Türkiye, 2022'deki performansıyla bu yıl listede 40 firma ile yer aldı.

Türkiye, firma sayısına göre dünya ikincisi

Böylece Türkiye, firma sayısına göre dünya ikinciliğini devam ettirdi.

Çin, 81 firma ile ikinci

Listede 81 firmayla birinci yine Çin olurken, üçüncü sırada 39 firma ile ABD yer aldı.

ENR, küresel inşaat pazarının büyüklüğünün 2022 yılında 398 milyar dolar seviyesinden 428,5 milyar dolar düzeyine çıktığını kaydetti.

Türkiye'nin inşaat pazarından aldığı pay yüzde 4,4

Türkiye'nin küresel inşaat pazarından aldığı pay ise yüzde 4,4 oldu.

2 Türk firması en büyük ilk 50 arasında

Listedeki ilk 100 firma arasına 6 Türk firması girmeyi başardı. Geçen yıl olduğu gibi 2 Türk firması ilk 50 firma arasında yer buldu.

Türk firmalarının faaliyetleri ağırlıklı olarak Avrupa -Rusya dahil- (9,2 milyar dolar), Orta Doğu (4,3 milyar dolar), Afrika (3,1 milyar dolar) ve Asya (1,9 milyar dolar) bölgelerinde yoğunlaştı.

"Yurt dışında üstlenilen proje büyüklüğü 30 milyar doları aştı"

TMB Başkanı Erdal Eren, yurt dışında üstlendikleri proje büyüklüğünün 30 milyar doları aştığına işaret eden Eren, şu değerlendirmede bulundu: