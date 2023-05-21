Manisa Sarıgöl'de taze yaprak alım sezonu başladı Üzüm şehri Manisa'da asma yaprakları da ayrı bir kazanç kapısı oldu. Yaprakları itina ile toplayan Manisalılar, çeşitli işlemlerden geçirdikleri yaprakları satarak gelir elde ediyor.

İHA

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde taze bağ yaprağı alımlarına başlandı.

Sarıgöllü ev kadınları, üzüm bağlarından sabahın erken saatlerinde taze bağ yaprağı toplayarak aile ekonomilerine önemli katkı sağlıyor.

Sarıgöl ilçesine bağlı Çavuşlar Mahallesi'nin muhtarı Mehmet İğdeli, ilk kez saplı bağ yaprağını satışının kolaylık sağladğını şöyle ifade etti:

Bu yıl firmalar ilk kez saplı bağ yaprağını almaya başladılar. Bu kadınlar için de kolay toplama oluyor ve alım fiyatı sapsız olandan 1 lira daha fazladır. Saplı yaprak kilosu 16TL, sapsız yaprak kilosu 15 TL. Alımlarımız peşin yapılıyor. Taze bağ yaprağı alımlarının eylül ayının ortalarına kadar devam etmesini bekliyoruz.

Taze bağ yaprakları, Sultaniye üzüm bağlarından toplanıyor

Sarıgöl Ovası'nın dünyaca ünlü Sultaniye üzüm bağlarından toplanan taze bağ yaprakları, salamura ve ön soğutmalı olarak tırlarla yurt dışına gönderiliyor.

İhracat noktaları

Yapraklar başta Suriye olmak üzere Arap ülkelerinin yanı sıra Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.