Manisa, Selendi’de tütünde başfiyat 125 lira oldu Manisa’nın Selendi ilçesinde çiftçiyle sözleşmeli üretim yapan firmalar tütün alımlarına başladı. Genelde tütünlerin 125 TL’den satıldığı ve çiftçinin daha yüksek bir fiyat talep ettiği belirlendi.

İHA

Tütüne 2000 yıllarında kota konmuş ve üretimi bu nedenle bitme noktasına gelmişti.

Günümüzde ise tütün üretiminde artış yaşanıyor.

Türkiye'de tütün üretiminin yoğun olarak yapıldığı Manisa’nın Selendi ilçesinde, 2023 yılı mahsulü tütün alımlarına başlandı.

Üreticinin yanı sıra, piyasaların da beklediği tütün teslimatları başlarken başfiyat kilogramda 125 TL olarak açıklandı.

Başfiyat 125 lira

Daha sonraki yıllarda yeniden çiftçiler tarafından üretimi yapılan tütün, ilçenin değişik yerlerinde başlanılan alımlarda başfiyat 125 lira olarak belirlendi.

Öte yandan tütün üreticileri girdi ve masrafının çok olduğunu belirterek, fiyatın daha yüksek olması gerektiğini belirtiyor.

Yeni mahsuller teslim ediliyor

İlçe genelinde önemli miktarda tütün üretimi yapan tütün üreticisi, 2023 yılı yeni mahsul tütünlerini kolileyerek teslim etmeye başladı.

"Tütüncülük zor bir iş"

Önümüzdeki günlerde fidan dikimiyle başlayan sezonun eylül ayına kadar gece gündüz demeden devam ettiğini belirten üreticiler, yorucu ve zahmetli bir üretim yapıldığının altını çizdi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)