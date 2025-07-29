Manisa'da altın sarısı Sultaniye üzümün yolculuğu başladı

Manisa'nın Sarıgöl Ovası'nda erkenci üzüm hasadının ardından kırsal alanlarda olgunlaşan altın sarısı Sultaniye üzümleri, iç piyasaya gönderilmeye başlandı.

Yaş Sultaniye üzümleri, bağcılardan kalitesine göre 35 ile 50 TL arasında alıcı buluyor.

Sarıgöl ilçesinin Çimentepe, Özpınar, Çavuşlar ve Yeniköy gibi kırsal mahallelerinde sabahın erken saatlerinde hasat edilen Sultaniye üzümleri, kamyonlarla başta Eskişehir olmak üzere farklı illere sevk ediliyor.

ESKİŞEHİR'E HAFTADA İKİ-ÜÇ KAMYON ÜZÜM GÖNDERİLİYOR

Çimentepe Mahalle Muhtarı Kubilay Tanrıöver yaptığı açıklamada, "Kırsal bölgelerde yetişen Sultaniye üzümlerimiz olgunlaştı. Özellikle Eskişehir'e haftada iki-üç kamyon üzüm gönderilmeye başlandı.

FİYATI 35-50 LİRA ARASI

Yaş Sultaniye üzümleri bağcılardan kalitesine göre 35 ile 50 TL arasında alıcı buluyor. 2025 yılı mahsulümüz kırsal alanlarda iç piyasa için kesilmeye başlandı. İhracatlık üzümler ise açıklanan takvime göre hasat edilecek ve yıl sonuna kadar ihracat devam edecek. Tüm üreticilerimiz için bereketli bir yıl diliyorum." dedi.