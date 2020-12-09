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    Manisa’da kış mevsiminde üzüm hasadı yapılıyor

    Aralık ayının sonuna kadar dalından hasat edilen üzümler, dünya sofralarını tatlandırıyor. Yaş üzümün kilogramı 4 liradan satılıyor.
    • İHA
    • 09.12.2020 - 10:19
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    Manisa’da kış mevsiminde üzüm hasadı yapılıyor

    Manisa’da örtü altında muhafaza edilen dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultaniye üzümlerinin hasadı sürdürülüyor.

    Sarıgöl ilçesinde örtü altında korunan üzümlerin kesimleri devam ediyor.

    “ADETA SOĞUK HAVA DEPOSU”

    Üzümlerin kış ayı olmasına rağmen kesimlerinin yapıldığını ifade eden Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, ilçedeki bağların örtü altında adeta açık soğuk hava deposu olduğunu belirtti.

    KİLOSU 4 LİRA

    Ülgen, ilçede 113 bin dekarda üzüm yetiştiğini dile getirerek, yaş üzümlerin kilosunun 4 TL olduğunu ifade etti.

    Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde kış ayında üzüm hasadı ViDEO



    Manisa’da kış mevsiminde üzüm hasadı yapılıyor #1

    Manisa’da kış mevsiminde üzüm hasadı yapılıyor #2

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