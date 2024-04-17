Manisa'daki zeytin ağaçlarını halkalı leke hastalığı sardı Tarım üreticileri, zaman zaman hastalıklar ve zararlı böceklerle mücadele ediyor. Manisa'da Edremit ve domat türlerindeki zeytin ağaçlarında görülen halkalı leke hastalığının sektörü olumsuz etkilemesi bekleniyor.

AA

Manisa'nın önemli zeytin üretim merkezleri Saruhanlı, Akhisar ve Kırkağaç ilçelerindeki zeytin ağaçlarında, verimi etkileyen halkalı leke hastalığının görüldüğü belirtildi.

Özellikle Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen halkalı leke hastalığı, zeytin üreticilerini etkiliyor.

Sezon başlamadan hastalığın baş gösterdiği zeytinde üreticiler, ilaçlama yöntemiyle hastalıktan kurtulmayı hedefleniyor.

"Zeytin ve yağ piyasası etkilenecek"

Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur ise verdiği bilgilerde hastalıkla ilgili olarak, "İleriki günlerde zeytin piyasasını ve yağ piyasasını etkileyeceğini tahmin ediyorum. " diye konuştu.

Halkalı leke hastalığı

Mevsimi dışında gerçekleşen aşırı yağışlar nedeniyle toprağın rutubetli kalmasıyla ağaçlara bulaşan halkalı leke hastalığı, ağaçtaki yaprakları dökerek ağacın nefes almasına engel oluyor.

Tedavi edilebilen bir hastalık

Verimi oldukça etkileyen ve tedavi edilebilen hastalık nedeniyle çiftçilerin masraflı mücadelesi de başladı. Sezona kadar ağaçlarını iyileştirmeyi hedefleyen çiftçiler sezona verimli girmek istiyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)