Maraş tarhanası üreticileri ayağa kalkmaya çalışıyor Tarhana doğal yapılan bir ürün. Üretimi 4 gün süren bir yolculuk içeriyor. Yapımında ciddi bir emek var. Tarhananın başkenti Kahramanmaraş'ta ise depremlerden doğan ciddi bir iş gücü kaybı yaşanıyor. Şehirdeki tarhana üreticileri bir an önce yaralarını sararak eski günlerine dönmek için kollarını sıvadı.

AA

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde üretim hatları yıkılan veya ağır hasar gören Kahramanmaraşlı tarhana üreticileri, emek yoğun bir üretim yapmaları nedeniyle iş gücü kaybından da olumsuz etkilendi.

Üreticiler, tarhana sektörünün çok büyük yara aldığını ve almaya da devam edeceğini belirtiyor.

Kahramanmaraş'ın yöresel lezzeti "Maraş tarhanasını" üreten ve depremlerde hasar gören fabrikaların yeniden üretime geçmesi için çalışmalar devam ediyor.

Paketleme işlemleri sürüyor

Üretim tesisinin bir bölümü yıkılan firmalar stoktaki ürünleri pazara sunmak üzere kısıtlı çalışanla paketleme işine devam ediyor.

"Deprem kentteki tüm tarhana üreticilerine zarar verdi"

Kentte yıllık 700 ton tarhana üretim kapasitesine sahip bir firmanın genel müdürü Sedat Avcı, depremin kentteki tüm tarhana üreticilerine zarar verdiğini söyledi.

"Eski günlere dönmek için inşaat faaliyetine başlandı"

Firmalarına ait üretim tesisinin bir bölümünün yıkıldığını, stoktaki ürünleri pazara sunmak üzere kısıtlı çalışanla paketleme işine devam ettiklerini kaydeden Avcı, eski günlere dönmek için inşaat faaliyetine başladıklarını ifade etti.

"Finansal destekleri bekliyoruz"

Avcı, fabrikanın yıkılan bölümlerinde hafriyat kaldırma işlemlerini tamamladıklarını belirterek, şöyle konuştu:

Bundan sonra inşaat işlemlerine başlayacağız. İşletmeler, iş verenler için zor bir süreç. Bir anda plansız ödeme tabloları hayatımıza girmek zorunda kaldı. Bu noktada da gereken finansal destekleri bekliyoruz. İşletmemizi ayağa kaldırmak için elimizden geleni yapmaya çalışacağız.

Maraş tarhanası 17 ülkeye ihraç ediliyor

Depremler öncesi Maraş tarhanasını 17 ülkeye ihraç ettiklerini anlatan Avcı, fabrikayı bir an önce tamamlayıp yeniden dış pazara açılmayı hedeflediklerini kaydetti.

"Yoğurt ve buğdayın bölge üreticilerinden temin ediliyordu"

Tarhanada kullanılan yoğurt ve buğdayın bölge üreticilerinden temin edildiğini, ham madde zincirinde de sorunlar yaşandığını dile getiren Avcı, Kahramanmaraş'ın depremler sonrası nüfusunun azalmasının da tüketimin düşmesi nedeniyle tarhana üreticilerini zorlayabileceğini sözlerine ekledi.