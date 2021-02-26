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    Mardin'de 1.400 yıllık otelde, ekonomik ve dumansız bir yakıt sistemi

    Mardin'de bulunan 1.400 yıllık otelde, “pelet” denilen kapsül şeklindeki yakıt kullanılmaya başlandı.
    • DHA
    • 26.02.2021 - 09:40
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    Mardin'de 1.400 yıllık otelde, ekonomik ve dumansız bir yakıt sistemi

    Mısır küspesi ile marangoz atıklarının yüksek basınçta sıkıştırılması sonucu elde edilen ve “pelet” denilen kapsül şeklindeki yakıt Mardin'de kullanılıyor. Yatkıtın külü de gübre olarak değerlendiriliyor.

    "PELETİ DOĞAYI KORUMAK İÇİN KULLANIYORUZ"

    Otel müdürü Nejbir Kaya, ısıtma sisteminde çevreci sistem ile 1 ton peletten 5 kilo kül elde ettiklerini belirterek, "Bu külü, gübre olarak kullanıyoruz. Mardin'in tarihi dokularına zarar vermemek adına bu ürünü kullanıyoruz. Buradaki en büyük avantajımız, doğayı korumamız." dedi.

    ISITMA SİSTEMİNDE YENİ DÖNEM

    Mardin'de 1.400 yıl önce inşa edilen ve Cumhuriyet döneminin de mimarisini yansıtan otelin ısıtma sisteminde yeni döneme geçildi. Marangoz ve ahşap inşaat malzemelerinin atıkları ve mısır küspelerinin fabrikada yüksek basınçla sıkıştırılması ile elde edilen, “pelet” denilen kapsülün 1 tonu yakıldıktan sonra yaklaşık 5 kilo kül bırakıyor.

    Mardin de 1.400 yıllık otelde, ekonomik ve dumansız bir yakıt sistemi #1

    "PELETLE ISITMA İHTİYACINI KARŞILIYORUZ"

    Bu kül de çöpe atılmak yerine gübre olarak kullanılabiliyor. Mardin'in tarihi dokusuna zarar vermemek için bu yakıtı tercih ettiklerini belirten Kaya, ısıtma ihtiyacını bu yakıtla sağladıklarını söyledi.

    Mardin de 1.400 yıllık otelde, ekonomik ve dumansız bir yakıt sistemi #2

    “DOĞALGAZ VE KÖMÜRE GÖRE DAHA EKONOMİK”

    Çevreye zarar vermeyen ürün kullandıklarını dile getiren Kaya, "Geriye kalan külü de çiçek ve bitkiler için gübre olarak kullanılıyor. Duman çıkarmıyor ve çevre dostu. Doğalgaz ve kömüre göre hem daha ekonomik hem de daha ekolojiktir.

    Mardin de 1.400 yıllık otelde, ekonomik ve dumansız bir yakıt sistemi #3

    PEK BİLİNMİYOR

    Türkiye'de yeni olduğu için pek bilinmiyor. Peleti Diyarbakır'ın Bismil ilçesinden temin ediyoruz. Tonunu 1.200 liraya alıyoruz. Normalde bildiğimiz gibi kalorifer ve doğalgazlarda atık buhar ve hava olur.

    Mardin de 1.400 yıllık otelde, ekonomik ve dumansız bir yakıt sistemi #4

    DUMANI YOK

    Burada bizim en büyük avantajımız, doğal olduğu için herhangi bir duman söz konusu değil. Doğaya zararlı hiçbir etkisi olmuyor. Aynı şekilde bizim için de çok rahat bir sistemi var. Yaklaşık 1 ton peletten 5 kilo kül elde ediliyor.

    Mardin de 1.400 yıllık otelde, ekonomik ve dumansız bir yakıt sistemi #5

    KÜLÜ GÜBRE YAPILIYOR

    Bu külü de gübre olarak kullanıyoruz. Mardin'in tarihi dokularına zarar vermemek adına bu ürünü kullanıyoruz. Buradaki en büyük avantajımız, doğayı korumamız. Bu ürünü herkese de tavsiye diyorum.

    Mardin de 1.400 yıllık otelde, ekonomik ve dumansız bir yakıt sistemi #6

    SICAK SUYU DA BURADAN SAĞLIYORUZ

    Pelet, inşaat kalıpçılarının atık maddeleri, mısır küspeleri ve marangozların atıklarıyla fabrikada sıkıştırılarak elde ediliyor. Bu madde pelet kazanında işlem görerek, sıcak suyu borulara aktarıp, otelimizin sıcak su ihtiyacını karşılıyor." diye konuştu.

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