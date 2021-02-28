Çiftçiler, keçi gübresinin verimlilikteki rolüne vurgu yaptı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çiftçiler, alternatif ürünlere yönelmeye devam ediyor.

Gürmeşe köyünde çiftçiler, dağın eteğinde ilk defa keçi gübresiyle karalahana yetiştirdi.

"TAMAMEN KEÇİ GÜBRESİYLE YETİŞTİRİYORUZ"

Tarlada karalahana toplayan Hamza Dinler, "Tarım ve hayvancılıkla uğraşıyoruz. Bugün sezonumuzu kaldırıyoruz. Tamamen keçi gübresiyle yetiştiriyoruz. Şimdi karalahanalarımızı topladıktan sonra toptancıya vereceğiz. Tamamen keçi gübresidir ve doğal koşullarda yetiştiriliyor. Çok verimlidir." dedi.

Mardin’de çiftçiler, keçi gübresiyle karalahana yetiştirdi VİDEO

"BU SENE İLK DEFA..."

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi bitki koruma bölümünde okuyan Abdülmelik Dinler, "Burası bizim tarlamız. Bu yıl ilk defa karalahana ekimi yaptık keçi gübresi sayesinde. Keçi gübresi olmasaydı bu kadar güzel verim alamazdık. Üstelik düğer normal gübrelerden faydası da daha çok iyi. Keçi gübresinin en önemli etkenlerinden bir tanesi çok verimli olması. Anlatmamıza gerek yok, aslında otlara bakıp ne kadar verimli olduğunu bilmek gerekir." diye konuştu.

Çiftçilerden Şerif Dinler ise "Bu sene ilk defa karalahana ektik. Gördüğünüz gibi keçi gübresi ve doğal." şeklinde konuştu.