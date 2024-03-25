Marmara Adası'ndan çıkarılan mermer 38 ülkeye ihraç ediliyor Marmara Denizi'nin en büyük adası olan Marmara Adası'ndan 3 bin yıldır mermer çıkartılıyor. Mermer ihracatının her yıl daha fazla arttığı adada mevcut limanın büyütülmesi talebi var.

AA

Marmara Bölgesi, Marmara Denizi ve Marmara Adası'na adını veren mermer, Orta Doğu, Avrupa ve Balkan ülkelerine, Çin ve ABD'ye ihraç ediliyor.

Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerinden bu yana Marmara Adası'ndan çıkarılan mermerin üretimi, adanın Saraylar Mahallesi'nden ocaklarda 3 bin yıldır sürüyor.

İlk mermer fabrikası 1912 yılında kuruldu

Türkiye'nin ilk mermer fabrikasının 1912 yılında kurulduğu adada, 35 ocak ve 42 işletmede üretim yapılıyor.

Doğal, sağlıklı ve sağlam bir yapıya sahip olan Marmara mermeri çoğunlukla cami, hamam ve mezarlarda, ABD ve Avrupa'daki lüks otellerin banyo duvarları ve restoran döşemelerinde tercih ediliyor.

Mescid-i Aksa'da Marmara mermeri

Efes ve Troya uygarlıklarına ait bazı yapılarda, Venedik'teki San Marco Bazilikası'nda, Filistin'deki Mescid-i Aksa'da, Almanya'daki sanat müzesinde, Türkiye'nin çeşitli şehirlerindeki Bizans ve Osmanlı medreselerinde, ibadethanelerde, saraylarda kullanılan Marmara mermeri, Topkapı, Çırağan ve Dolmabahçe saraylarını da süslüyor.

Mermer bölgeye adını verdi

Yunanca "Marmaros"tan adını alan mermer, çıkarıldığı adanın yanı sıra Marmara Bölgesi ve Marmara Denizi'ne de ismini verdi.

38 ülkeye gönderiliyor

Çin, ABD, Yunanistan, Bulgaristan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bangladeş, Romanya, Suudi Arabistan, Almanya, Polonya ve İran'ın aralarında olduğu 38 ülkeye gönderilen Marmara mermerinde, 2023 yılında blok ve işlenmiş olarak 114 bin 65 ton ihracat gerçekleştirildi.

20 bin 518 tonluk ihracat

Blok ve işlenmiş Marmara mermerinde dış satım, 2024'ün Ocak ve Şubat aylarında 20 bin 518 ton olarak kayıtlara geçti.

En fazla ihracat Yunanistan'a gerçekleştiriliyor

Geçen sene Marmara mermerinin en çok gönderildiği ülke, 24 bin 465 tonla Yunanistan oldu. Bu dönemde Çin'e 18 bin 71 ton, Mısır'a 16 bin 954 ton, Bulgaristan'a 9 bin 69 ton ürün satıldı.

Bir yılda 11 milyon 391 bin dolarlık gelir

Türk Patent ve Marka Kurumu'nca 2018 yılında "Marmara Adası mermeri", "Marmara mermeri", "Marmara beyazı" isimleriyle coğrafi işaret olarak tescil edilen ürünün ihracatından geçen yıl 11 milyon 391 bin dolar elde edildi.

Saraylar Mahallesi

Saraylar Mahallesi, dünyanın büyük karbonat ve kalsiyum yataklarından birini barındırıyor.

Adadan çıkarılan mermer, dış etkenlere dayanıklı bir yapıya sahip.

Bölgede iş yapanlar, Saraylar'daki limanın büyütülmesi gerektiğini belirtiyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)