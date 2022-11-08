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    Marmarabirlik, zeytin alım fiyatlarını artırdı

    İri daneli ürünün az olması nedeniyle piyasa ve tüketici talepleri doğrultusunda zeytin alım fiyatları yeniden şekillendi.
    • 08.11.2022 - 11:45
    • Güncelleme : 08.11.2022 - 11:50
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    Marmarabirlik, zeytin alım fiyatlarını artırdı

    Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik) tarafından daha önce açıklanan 2022-2023 iş yılında ürün alım fiyatlarında güncelleme yapıldı.

    Güncelleme talebi, sektörden ve yaşanan gelişmelerden kaynaklandı.

    Fiyatlar yükseltildi

    Birlikten yapılan yazılı açıklamaya göre, daha önce 180 dane için 46 lira olarak duyurulan tavan fiyat 54 liraya, 200 dane için tavan fiyat 40 liradan 46 liraya, taban fiyat 18,5 liraya, yağlık zeytin alım fiyatı da 16 liradan 16,5 liraya yükseltildi.

    zeytin

    Güncellemenin sebebi iri daneli ürünün az olması

    Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, iri daneli ürünün az olması, piyasa ve tüketici talepleri de göz önüne alınarak fiyat artışına gidildiğini bildirdi.

    AA'nnı haberine göre, Türkiye ve bölge rekoltesini değerlendirdiklerinde, iri dane ürünün az olmasından dolayı buna talebin yüksek olduğunu gördüklerini belirten Asa, "İri dane ürün, toplam satışlarımızın içinde büyük bir oran teşkil etmektedir. Bu sebeple fiyat güncellemesi yapılması zorunluluk arz etmiştir. Fiyat artışı ile oluşan farklar tüm baremlere yansıtılmıştır." ifadelerini kullandı.


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