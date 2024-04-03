Mart ayı enflasyon verisi sonrasında altın ve dövizde düşüş sürdü

Bugün Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı mart ayı tüketici fiyat endeksi (TÜFE), aylık yüzde 3,16 artarak yıllık yüzde 68,50 oldu.
Ekonomistler, mart ayında TÜFE’nin yüzde 3,67 artacağını ve yıllık enflasyonun ise yüzde 69,32 olacağını öngörüyordu.
Verilerin beklentilerin altında gelmesi piyasaları düşüş yönünde etkiledi.
Mart ayı enflasyon verisi sonrasında altın ve dövizde düşüş
Bugün piyasa göstergeleri, güne iniş seyrinde başlamıştı. Enflasyon verisinin ardından iniş seyri sürdü.
Döviz piyasasında son durum:
Dolar: 32,0164 liradan 31,9547 liraya (-0,29)
Euro: 34,5176 liradadan 34,4454 liraya (-0,30)
Sterlin: 40,7454 liradan 40,3471 liraya (-1,01)
Ons altın, güne 2 bin 282 dolardan başlarken gün ortasında 2 bin 271 dolardan işlem görüyor.
Altın fiyatları
İstanbul, Kapalıçarşı serbest piyasada güne başlangıç ve gün ortası altın satış fiyatları ise şu şekilde :
Gram altın: 2 bin 348 liradan 2 bin 334 lirada geriledi.
Çeyrek altın: 3 bin 983 liradan 3 bin 958 liraya geriledi.
Cumhuriyet altını: 16 bin 230 liradan 16 bin 129 liraya geriledi.
Tam altın: 15 bin 933 liradan 15 bin 835 liraya geriledi.
Yarım altın: 7 bin 966 liradan 7 bin 917 liraya geriledi.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış