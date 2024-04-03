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Mart ayı enflasyon verisi sonrasında altın ve dövizde düşüş sürdü

Mart ayı enflasyon verisi sonrasında altın ve dövizde düşüş sürdü Döviz ve altındaki düşüş seyri, enflasyon verisinin andından devam etti. İç piyasada dolar 31,9547 liradan gram altın ise 2 bin 334 liradan satılıyor.