Mart ayı için yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırıldı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, mart ayına ilişkin toplam 4,8 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarının hesaplara yatırılıldığını duyurdu.

AA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı dezavantajlı vatandaşları maddi ve manevi açıdan desteklemeye devam ediyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, mart ayına ilişkin toplam 4,8 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdıklarını bildirdi.

Göktaş, yaptığı açıklamada, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini hatırlattı.

"Hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için vatandaşların yanındayız"

Vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanlarında olduklarını belirten Göktaş, şöyle konuştu:

Bu doğrultuda mart ayına ilişkin toplam 4,8 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdık. Ödemelerin tüm engelli ve yaşlı vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)