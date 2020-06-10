Mart ayı işsizlik rakamları açıklandı

İşsizlik oranı yüzde 13,2 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, martta geçen yılın aynı ayına göre 573 bin kişi azalarak 3 milyon 971 bin kişiye geriledi.

Aynı dönemde işsizlik oranı 0,9 puan düşerek yüzde 13,2 oldu.

15-24 YAŞ GRUBU ORANINDA AZALMA

Tarım dışı işsizlik oranı ise 1,1 puanlık azalışla yüzde 15 olarak tahmin edildi. İşsizlik oranı martta bir önceki aya göre ise 0,4 puan düştü. Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 0,6 puan azalarak yüzde 24,6 oldu.

İşsizlik oranı 15-64 yaş grubunda ise 0,8 puan azalışla yüzde 13,5 olarak gerçekleşti.