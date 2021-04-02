Mart ayında en fazla karnabaharın fiyatı arttı

İstanbul Ticaret Odası, kentte martta fiyatı önceki aya göre en çok artan harcama kaleminin yüzde 35,76 ile karnabahar olduğunu bildirildi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), şehirde yaptığı fiyat anketlerinden tüketici harcamalarının dışında ürünlerin de artan ve azalan fiyatlarını aylık bazda tespit edebiliyor.

İTO tarafından Mart 2021 döneminde İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan harcama kalemleri açıklandı.

KARNABAHARIN FİYATI YÜZDE 35,76 ARTTI

Bu araştırmalardan çıkan sonuca göre İstanbul'da mart ayında fiyatı önceki aya göre en çok artan harcama kaleminin yüzde 35,76 ile karnabahar olduğu bildirildi.

İTO tarafından Mart 2021 döneminde İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan harcama kalemleri açıklandı.

MARTTA FİYATI ARTAN İKİNCİ ÜRÜN SİVRİ BİBER OLDU

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler, aynı gruptan yüzde 27,54 ile sivri biber, ev eşyası harcamaları grubundan yüzde 25,09 ile çarşaf, aynı gruptan yüzde 15,97 ile yorgan, gıda harcamaları grubundan yüzde 12,28 ile limon ve yüzde 12,14 ile mandalina olarak kayıtlara geçti.

SALATALIK YÜZDE 22,49 UCUZLADI

Geçen ay gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan salatalık yüzde 22,49 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler, aynı gruptan yüzde 16,99 ile bakla, yüzde 12,36 ile taze fasulye, yüzde 9,40 ile patlıcan ve yüzde 7,55 ile kabak olarak belirlendi.