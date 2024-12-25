MASAK: Bankaya nakit yatırılması sırasında belge istenmesi doğru değil

AA

Bugün kamuoyunda 1 Ocak’tan itibaren bankalara para yatırma ve çekme işlemi için "paranın kaynağının ispatı”nın zorunlu olduğu yönünde haberler çıktı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, 1 Ocak 2025'ten itibaren bankalara nakit yatırılması veya bankalardan nakit çekimi sırasında dayanak belge istenmesi yönünde uygulama başlatılmasının söz konusu olmadığını bildirdi.

BANKALARA NAKİT YATIRILMASI VEYA BANKALARDAN NAKİT ÇEKİMİ SIRASINDA DAYANAK BELGE İSTENMEYECEK

Kayıt dışı ekonomiyle, suç gelirlerinin aklanmasıyla ve terörizmin finansmanıyla mücadeleye yönelik çalışmaların titizlik ve hassasiyetle sürdürüldüğüne dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

Ekonomik faaliyetlerde nakit kullanımının azalması bu açıdan arzulanan bir durum iken, Başkanlığımızca 1 Ocak 2025'ten itibaren bankalara nakit yatırılması veya bankalardan nakit çekimi sırasında dayanak belge istenmesi yönünde bir uygulama başlatılması söz konusu değildir.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI AÇIKMAMA YAPTI

Hazine ve Maliye Bakanlığı da "Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nın kayıt dışı ekonomiyle, suç gelirlerinin aklanmasıyla ve terörizmin finansmanıyla mücadeleye yönelik çalışmaları titizlik ve hassasiyetle sürdürülmektedir. Ekonomik faaliyetlerde nakit kullanımının azalması bu açıdan arzulanan bir durum iken, Başkanlığımızca 1 Ocak 2025’ten itibaren bankalara nakit yatırılması veya bankalardan nakit çekimi sırasında dayanak belge istenmesi yönünde bir uygulama başlatılması söz konusu değildir." açıklamasında bulundu.