Koronavirüs nedeni ile hayatımıza giren ve bazılarımızın takmayı reddettiği maskeleri cazip hale getirmek için İzmirli bir firma tarafından mentollü maske geliştirildi.

İzmir Bilimpark'ta yer alan firmanın yetkilileri ihracata hazır olduklarını, mentollü maskeden sonra diğer kokulu ürünlerin de yakın zamanda üretileceğini belirtti.

Koronavirüs sürecinde maskeye inovasyon katmak için kolları sıvayan girişimci firma, maskenin daha rahat kullanılmasına ilişkin çalışma başlatarak mentollü ürün yapmaya karar verdi.

Maske takmayı cazip hale getirmek için mentollüsü üretildi VİDEO

GÜNLÜK 500 BİN ÜRETİM POTANSİYELİ

Sağlık Bakanlığı ve üniversitelerden onay alındıktan sonra İzmir'de medikal tekstil üretimi yapan başka bir firmayla anlaşma yapıldı. Günde 500 bin üretim potansiyeli bulunan mentollü maske iç piyasada satışa sunuldu.

Yurt dışı bağlantılarını da gerçekleştiren firma, gerekli izinlerin ardından kısa süre sonra ihracata başlamayı hedefliyor.

MENTOLLÜ MASKE İÇ PİYASADAN TALEP GÖRÜYOR

Firmanın ortaklarından Mehtap Çakıroğlu, temmuz ayında geliştirdikleri mentollü maskenin iç piyasadan talep görmeye başladığını söyledi.

Amaçlarının insanları maske kullanımına teşvik etmek olduğunu ifade eden Çakıroğlu, "Yurt dışından firmalarla görüşmelerimiz devam ediyor. Belge aşamasındayız. Bundan sonra yurt dışına açılacağız. Şu anda Azerbaycan, Rusya, İngiltere ve Almanya'dan talep var." dedi.

LİMONLU, ÇİKOLATALI MASKE DE YOLDA

Mentollü maskelerin 3 katlı üretildiğine dikkati çeken Çakıroğlu, "İç yapısı, kumaş kalitesi bizim için çok önemli. Bunu tamamen sağlıklı bir ürün olarak ürettik. Fiyat anlamında alternatiflerine göre benzer fiyatta. Üretime mentollü maske olarak başladık, limonlu, okaliptüslü, çikolatalı, vanilyalı gibi maskeler de yolda." dedi.