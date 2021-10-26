Mastercard kripto paraya göz kırptı

Kripto paralar için önemli bir adım atıldı ve ödeme teknolojileri şirketi Mastercard, kripto para için yaptığı birlikte çalışma projesini açıkladı.

Dünya genelinde etkin ödeme teknolojileri şirketi Mastercard'ın ortaklarına kripto para birimi çözümleri sunabileceği bildirildi.

Mastercard, müşterilerinin tüketicilerin kripto para alıp satmasına kolaylaştırmasına olanak tanıyacağını aktardı.

DİJİTAL VARLIK EKOSİSTEMİNE ERİŞİM ARTACAK

Açıklamada kripto paraya para alıp satmasına dayalı özel fırsatlar sunmasına ve kripto para banka ve kredi kartlarının düzenlenmesini kapsamında tüketicilerin dijital varlık ekosistemine erişiminin artacağına işaret edildi.

İŞLEMLERE BAKKT PLATFORMU TARAFINDAN DESTEKLENEN CÜZDANLAR ARACILIK EDECEK

Açıklamada, bu çözümlerin tüketicilerin Bakkt platformu tarafından desteklenen cüzdanlar aracılığıyla dijital varlıkları satın alma, satma ve elinde tutma kabiliyeti ile markalı kripto para banka ve kredi kartlarının düzenlenmesi olduğu aktarıldı.

SADAKAT PUANLARI İLE DİĞER DİJİTAL VARLIKLARIN TAKAS EDİLMESİNE OLANAK TANINACAK

Mastercard'ın kripto para birimini özel fırsatlara ilişkin çözümlere de entegre edeceği bildirildi. Ortaklarının ödül olarak kripto para birimi sunmasına ve sadakat puanları ile diğer dijital varlıkların takas edilmesine olanak tanıyacağı ifade edildi.