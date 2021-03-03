Mavi bayraklı plajların sayısı arttı

Türkiye'de mavi bayraklı plaj sayısı 2020 yılında 486’ya yükseldi. Türkiye, bu rakamla uluslararası mavi bayraklı plaj sayıları içerisinde 3'üncü sıradaki yerini korudu.

Ajans Press’in, Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerinden elde ettiği bilgilere göre, Türkiye'de yıllara göre mavi bayrak sayıları belli oldu.

TÜRKİYE'DE 486 MAVİ BAYRAKLI PLAJ VAR

Böylelikle 2020 itibarıyla Türkiye’nin 486 adet mavi bayraklı plajı olduğu kaydedilirken, 2019 yılında bu sayının 463 olduğu saptandı.

Geçmiş yıllara bakıldığında ise 2015 yılında 436, 2010 yılında 314, 2005 yılında ise 174 adet olarak gözlendi.

EN FAZLA MAVİ BAYRAKLI PLAJ İSPANYA'DA

Uluslararası mavi bayrakları plajlar incelendiğinde ise en yüksek mavi bayraklı plaj sayısı 590 ile İspanya’da yer alırken, ikinci sıraya 497 ile Yunanistan yerleşti. Türkiye ise 486 ile üçüncü sıradaki yerini korudu.

yapılan bir araştırmaya göre, Antalya’ya yeni gelecek olan mavi bayraklı halk plajlarının yılın son zamanlarında oldukça konuşulduğu gözlendi.