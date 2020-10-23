Mavi tur pazarı korona salgınında 300 milyon dolara ulaştı

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle yerli turistlerin tatil tercihlerinde değişikliğe gitmesiyle birlikte, izolasyonun sağlanabildiği yat turizmine ve mavi tur pazarına ilgi arttı.

Koronavirüste tatil yapmak isteyenler, kalabalıklardan uzaklaşmak için yat turizmini tercih etti ve mavi tura yöneldi. Bu eğilim sonucunda verilere göre, mavi tur pazarının büyüklüğü 300 milyon dolar oldu.

Türkiye'nin 40 ülkede online hizmet veren ve sistemlerinde 12 bin teknenin kayıtlı olduğu tekne kiralama platformunun kurucusu Baran Yıldırım, yeni dönemde büyüyen mavi tur pazarını anlattı.

"TURİZMİN YÜZDE 20'Sİ DENİZLERDE"

Türkiye'de turizmin yüzde 20'sinin denizlerde oluştuğunu belirten Yıldırım, pandemi öncesi dönemde 35 milyar dolarlık turizm gelirinin yüzde 20'sinin, denizin üzerinde seyir halinde olan tekne, yat, cruise gibi deniz turizminin ayaklarından sağlandığını vurguladı.

KÜÇÜK TEKNELER HIZLA DOLDU

Yıldırım, turizmin diğer ayaklarına göre mavi tur pazarının pandemiden çok olumsuz etkilenmediğini belirterek, yerli turistlerin korunaklı bir ortamda, tanıdıkları insanlarla bir arada olmak için tekne ve yat turizmine eğilim gösterdiğini kaydetti.

“YAT TURİZMİ SEKTÖRÜ, PANDEMİDEN EN AZ HASARLA ÇIKTI”

Sistemdeki 4-12 kişilik teknelerin, daha büyüklerine nazaran çok hızlı dolduğunu, temmuz ayının ortalarına gelindiğinde bu teknelerin hepsinin mavi denizlere açıldığını kaydeden Yıldırım, "Yat turizmi sektörü, pandemiden en az hasarla çıkan sektörlerden biri oldu." açıklamasını yaptı.

2022 HEDEFİ 500 MİLYON DOLAR

Son 4 yılda Türk deniz turizminde büyük gelişmeler olduğunu, bu turizmin yılda yüzde 300 büyüdüğünü vurgulayan Yıldırım, 2021'de bu çıtanın yükseleceğine dikkati çekti. Yıldırım, 2022'de Türkiye'de mavi tur pazarının 500 milyon dolar seviyesine geleceğini düşündüklerini söyledi.

TÜRKİYE'NİN PROFESYONEL YAT FİLOSU 5 BİN CİVARINDA

Deniz Ticareti Örgütü verilerine göre Türk denizlerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan onaylı 1.700 civarında Türk bayraklı, yaklaşık 200 yabancı bayraklı deniz turizm aracı işletme belgeli tekne olduğunu vurgulayan Yıldırım, "1.900 mavi tur teknesinin yanı sıra günlük kiralanan 3 bin civarında tekne var. Bunların 2 bini denizlerde, geri kalanı iç sularda faaliyet gösteriyor. Türkiye, 5 bin civarında profesyonel yat filosuna sahip." ifadesini kullandı.