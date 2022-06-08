Mayıs ayı ihracat iklimi endeksi yayınlandı

Türkiye ihracat iklimi endeksi 2022 Mayıs'ta 53,2'ye geriledi ve dış talep koşullarındaki iyileşme yavaşlasa da 16 aydır sürdüğü görüldü.

Türk ekonomisinin geldiği noktayı açıklanan verilerden takip ediyoruz. İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan Türkiye ihracat İklimi Endeksi de mayıs ayında 53,2'ye geriledi.

Bu gerilemeye rağmen Türk imalat ihracatçılarının talep ikliminde iyileşme eğilimi yavaşlasa da aralıksız 16 aydır sürüyor.

İyileşme hızında düşüş yaşandı

Endeks mayısta, bir önceki aya göre düşüş gösterdi ve böylece iyileşme hızı ocak ayından bu yana en düşük seviyede ölçüldü.

S&P, İSO'nun verisiyle ilgili olarak, "Türk imalatçılarının en büyük dört ihracat pazarı olan Almanya, Birleşik Krallık, ABD ve İtalya’da büyümenin hız kesmesi dikkat çekti." dedi.

"Firmalar daha güçlü rekabet etmeli"

S&P Global Ekonomi Direktörü Andrew Harker, verilerden, "yüksek fiyat baskılarının talebi sınırlayıcı rolü göz önüne alındığında, firmaların önümüzdeki aylarda siparişleri güvence altına alabilmek için güçlü bir şekilde rekabet edebilmenin yollarını arayacakları" yorumu geldi.

Veri eşik değerin üzerinde

İhracat iklimi endeksinde, eşik değer olan 50'nin üzerinde ölçülen tüm değerler ihracat ikliminde iyileşmeye, 50'nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.

Reuters'in haberine göre, endeks 2020 Nisan'da gördüğü veri tarihinin en düşük seviyesi olan 19,1'in ardından başladığı toparlanmayı sürdürerek Temmuz 2020'de 50 seviyesindeki eşik değerin ilk kez üzerine çıktı ve eşik değerin üzerinde kalmayı sürdürdü.